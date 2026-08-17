BSNL का नया धमाका! सिर्फ ₹1111 में लाया 200Mbps की सुपरफास्ट स्पीड वाला धांसू प्लान, मिलेगा 5000GB डेटा और 25+ OTT

BSNL के ब्रॉडबैंड प्लान से कैसे रिचार्ज करें

अगर आप BSNL Fibre/Bharat Fibre का प्लान ऑनलाइन रिचार्ज या बिल पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए BSNL Selfcare App सबसे आसान तरीका है। ऐप में लॉगिन करने के बाद अपने Landline/FTTH नंबर को ऐड करें, फिर Bill Payment वाले ऑप्शन में जाकर अपना बकाया बिल और उपलब्ध प्लान की जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन चुनकर UPI, कार्ड या उपलब्ध दूसरे माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। BSNL के Selfcare App में FTTH के बिल देखने और उन्हें ऑनलाइन पे करने की सुविधा उपलब्ध है।