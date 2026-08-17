BSNL का नया धमाका! सिर्फ ₹1111 में लाया 200Mbps की सुपरफास्ट स्पीड वाला धांसू प्लान, मिलेगा 5000GB डेटा और 25+ OTT

अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लास, ऑफिस का काम, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और Smart TV के लिए भी होता है तो तेज Wi-Fi कनेक्शन काफी जरूरी हो जाता है। इसी जरूरत को देखते हुए BSNL ने नया Fibre Freedom Plan पेश किया है। इस प्लान में इंटरनेट के साथ-साथ मनोरंजन के लिए OTT का मज़ा भी मिलेगा।
बीएसएनएल के इस नए प्लान की कीमत 1111 रुपए प्रति महीने रखी गई है। इसमें यूजर्स को 200Mbps तक की स्पीड और 5000GB यानी 5TB डेटा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्लान में 25 से ज्यादा प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी शामिल है। यानी अलग-अलग OTT सब्सक्रिप्शन पर हर महीने अलग से पैसे खर्च करने वाले यूजर्स के लिए यह प्लान दिलचस्प हो सकता है।
इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा इसकी 200Mbps तक की इंटरनेट स्पीड है। इतनी स्पीड के साथ घर में एक साथ कई लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई वीडियो देख रहा हो, कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा हो और कोई ऑफिस का काम, फिर भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है। तेज स्पीड की वजह से वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग और बड़ी फाइल डाउनलोड करने जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।
BSNL इस प्लान में 5000GB डेटा दे रहा है। आसान भाषा में कहें तो यह 5TB डेटा है। ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए यह बड़ी सुविधा है। अगर घर में रोजाना YouTube, OTT, Smart TV, ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉलिंग या बड़ी फाइल डाउनलोड होती हैं तो इतना ज्यादा डेटा काफी काम आ सकता है। यानी हर थोड़े दिन में डेटा लिमिट खत्म होने की चिंता कम हो सकती है।
इस प्लान में इंटरनेट के साथ 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी दिया जा रहा है। यानी यूजर्स को अलग-अलग OTT सेवाओं के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत कम पड़ सकती है। JioHotstar, ZEE5, SonyLIV, Lionsgate Play, Hungama, ShemarooMe और EpicOn जैसे OTT प्लेटफॉर्म BSNL के AirFibre 200Mbps प्लान के साथ मिलते हुए दिखे हैं।
अगर आप BSNL Fibre/Bharat Fibre का प्लान ऑनलाइन रिचार्ज या बिल पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए BSNL Selfcare App सबसे आसान तरीका है। ऐप में लॉगिन करने के बाद अपने Landline/FTTH नंबर को ऐड करें, फिर Bill Payment वाले ऑप्शन में जाकर अपना बकाया बिल और उपलब्ध प्लान की जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन चुनकर UPI, कार्ड या उपलब्ध दूसरे माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। BSNL के Selfcare App में FTTH के बिल देखने और उन्हें ऑनलाइन पे करने की सुविधा उपलब्ध है।
बीएसएनएल ने हाल ही में 1 रुपए वाले प्लान को नए बेनेफिट्स के साथ पेश किया है। ₹1 खर्च करके नया BSNL कनेक्शन लेने वाले यूजर्स को 24 दिनों तक कॉलिंग, डेटा और SMS का फायदा मिलेगा। अब इस प्लान में 24 दिन की वैलिडिटी और 24GB डेटा दिया जा रहा है।