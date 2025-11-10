नया e-Aadhaar ऐप हुआ लॉन्च, अब घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, मोबाइल नंबर; ऐसे करें Download

e-Aadhaar App Launch

आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड बैंकिंग से लेकर सब्सिडी योजनाओं तक हर जगह हमारी “डिजिटल पहचान” बन चुका है। लेकिन अगर आपके आधार में नाम, पता या जन्मतिथि गलत हो, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए UIDAI नया e-Aadhaar ऐप पेश किया है, जो आपके स्मार्टफोन से सीधे आधार की जानकारी अपडेट करने की सुविधा देगा।