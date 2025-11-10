नया e-Aadhaar ऐप हुआ लॉन्च, अब घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, मोबाइल नंबर; ऐसे करें Download

आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड बैंकिंग से लेकर सब्सिडी योजनाओं तक हर जगह हमारी “डिजिटल पहचान” बन चुका है। लेकिन अगर आपके आधार में नाम, पता या जन्मतिथि गलत हो, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए UIDAI नया e-Aadhaar ऐप पेश किया है, जो आपके स्मार्टफोन से सीधे आधार की जानकारी अपडेट करने की सुविधा देगा।
जल्द लंबी कतारें, केंद्र जाने की झंझट और कागजी प्रक्रिया का समय गया बस कुछ क्लिक में आपको अपने डेटा को सही और सुरक्षित रूप से अपडेट करना होगा। यह ऐप घर बैठे, आसानी से और सुरक्षित तरीके से काम करेगा, जिसमें QR-कोड, फेस-आईडी व डिजिटल दस्तावेज अपलोड जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल होंगी।
UIDAI ने बताया है कि e-Aadhaar ऐप का उद्देश्य है आधार कार्ड से जुड़ी जन-सांख्यिकीय (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर) जानकारी अपडेट करना आसान बनाना। अभी तक ऐसे अपडेट के लिए अक्सर आधार सेवा केंद्रों जाना पड़ता था, जहां लंबी लाइने और समय-खर्च होता था। नया ऐप उस परेशानी को खत्म कर देगा।
घर बैठे अपडेट: इस ऐप के जरिए यूजर अपना पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि इत्यादि स्वयं मोबाइल से बदल सकेंगे। AI और फेस-आईडी वेरिफिकेशन: ऐप में बताया गया है कि आने वाले वजन में ये फीचर्स होंगे जो पहचान प्रक्रिया को आसान व सुरक्षित बनाएंगे। फोटो-कॉपी या दस्तावेज ले जाने की जरूरत कम होगी। एंड्रायड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।
Aadhaar ऐप सर्च करें और डाउनलोड करें (Google Play Store / Apple App Store)। अपना आधार नंबर दर्ज करें व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP वेरिफाई करें। फेस-ऑथेंटिकेशन व सांस वरीय निर्देशों को फॉलो करें। सुधार करना हो, तो आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में पासकोड सेट करें ताकि ऐप सुरक्षित रहे।
आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि सही-सही लिखे होने चाहिए। अगर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) अपडेट करना हो, तो संभवतः केंद्र जाना पड़ेगा। ऐप लॉन्च व उपलब्धता की तारीख अभी पूरी तरह नहीं बताई गई है वर्ष 2025 के अंत तक हो सकती है।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में डुप्लीकेट आधार कार्ड निकाल सकते हैं। UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिससे अब डुप्लीकेट आधार पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।