नया e-Aadhaar ऐप हुआ लॉन्च, अब घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, मोबाइल नंबर; ऐसे करें Download

Hindi Newsफोटोगैजेट्सनया e-Aadhaar ऐप हुआ लॉन्च, अब घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, मोबाइल नंबर; ऐसे करें Download

UIDAI ने नया “e‑Aadhaar” मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे नागरिक जल्द घर बैठे अपने आधार कार्ड की डिटेल्स जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ऐप में QR-कोड व फेस-आईडी जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स होंगे। जानिए इस ऐप के फायदे, इस्तेमाल का तरीका और किन बातों का रखें ध्यान।

Himani GuptaMon, 10 Nov 2025 12:37 PM
1/7

e-Aadhaar App Launch

आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड बैंकिंग से लेकर सब्सिडी योजनाओं तक हर जगह हमारी “डिजिटल पहचान” बन चुका है। लेकिन अगर आपके आधार में नाम, पता या जन्मतिथि गलत हो, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए UIDAI नया e-Aadhaar ऐप पेश किया है, जो आपके स्मार्टफोन से सीधे आधार की जानकारी अपडेट करने की सुविधा देगा।

2/7

बस कुछ क्लिक में डेटा अपडेट करें

जल्द लंबी कतारें, केंद्र जाने की झंझट और कागजी प्रक्रिया का समय गया बस कुछ क्लिक में आपको अपने डेटा को सही और सुरक्षित रूप से अपडेट करना होगा। यह ऐप घर बैठे, आसानी से और सुरक्षित तरीके से काम करेगा, जिसमें QR-कोड, फेस-आईडी व डिजिटल दस्तावेज अपलोड जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल होंगी।

3/7

नया e-Aadhaar ऐप क्या है और क्यों लाया गया?

UIDAI ने बताया है कि e-Aadhaar ऐप का उद्देश्य है आधार कार्ड से जुड़ी जन-सांख्यिकीय (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर) जानकारी अपडेट करना आसान बनाना। अभी तक ऐसे अपडेट के लिए अक्सर आधार सेवा केंद्रों जाना पड़ता था, जहां लंबी लाइने और समय-खर्च होता था। नया ऐप उस परेशानी को खत्म कर देगा।

4/7

e-Aadhaar ऐप के प्रमुख फीचर्स

घर बैठे अपडेट: इस ऐप के जरिए यूजर अपना पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि इत्यादि स्वयं मोबाइल से बदल सकेंगे। AI और फेस-आईडी वेरिफिकेशन: ऐप में बताया गया है कि आने वाले वजन में ये फीचर्स होंगे जो पहचान प्रक्रिया को आसान व सुरक्षित बनाएंगे। फोटो-कॉपी या दस्तावेज ले जाने की जरूरत कम होगी। एंड्रायड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

5/7

e-Aadhaar App कैसे करें सेटअप?

Aadhaar ऐप सर्च करें और डाउनलोड करें (Google Play Store / Apple App Store)। अपना आधार नंबर दर्ज करें व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP वेरिफाई करें। फेस-ऑथेंटिकेशन व सांस वरीय निर्देशों को फॉलो करें। सुधार करना हो, तो आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में पासकोड सेट करें ताकि ऐप सुरक्षित रहे।

6/7

किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि सही-सही लिखे होने चाहिए। अगर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) अपडेट करना हो, तो संभवतः केंद्र जाना पड़ेगा। ऐप लॉन्च व उपलब्धता की तारीख अभी पूरी तरह नहीं बताई गई है वर्ष 2025 के अंत तक हो सकती है।

7/7

अब घर बैठे बनवाएं डुप्लीकेट Aadhaar

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में डुप्लीकेट आधार कार्ड निकाल सकते हैं। UIDAI ने लोगों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिससे अब डुप्लीकेट आधार पाने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

