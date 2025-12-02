खुशखबरी! फिर वापस आया 1 रुपए वाला प्लान, महीनेभर FREE में चलाएं 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और SMS

कैसे करें एक्टिवेट?

इस ₹1 वाले Freedom Plan को शुरू करना बेहद आसान है। आपको बस अपने नज़दीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या किसी भी ऑथराइज्ड BSNL रिटेलर के पास जाना है। सिर्फ ₹1 का पेमेंट करते ही आपको नया BSNL SIM दे दिया जाएगा और जैसे ही SIM आपके फोन में एक्टिवेट होगा, यह ऑफर अपने-आप शुरू हो जाएगा। यदि आपके इलाके में BSNL का 4G नेटवर्क उपलब्ध है, तो आपको रोज़ाना मिलने वाला हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का पूरा फायदा बिना किसी रुकावट के मिलेगा।