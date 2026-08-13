Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

खुशखबरी! फिर वापस लौटा BSNL का 1 रुपए वाला प्लान, अब 24 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा

BSNL ने अपना 1 रुपए वाला प्लान फिर से शुरू कर दिया है। इस नए प्लान में अब ग्राहकों को 24 दिन की वैलिडिटी, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलेंगे। जानें प्लान के नए बेनेफिट्स:

Himani GuptaAug 13, 2026 02:43 pm IST
1/8

BSNL 1 Rupee Plan New Benefits

BSNL ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने 1 रुपए वाले प्लान को दोबारा लॉन्च कर दिया है। अब इस प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स के थोड़ा बदलाव किया गया है। BSNL के नए एक 1 रुपए वाले प्लान में 1GB डेटा, SMS, अनलिमिटेड कॉल्स का फायदा मिलने वाला है।

2/8

₹1 में BSNL प्लान में मिलेंगे ये फायदे

BSNL का ₹1 वाला प्लान दोबारा वापस आ गया है और इसमें नए ग्राहकों को 24 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का फायदा मिलेगा, यानी लोकल और STD कॉल के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा प्लान में 100 SMS रोजाना मिलते हैं। डेटा की बात करें तो इस ऑफर में 1GB डेटा दिया जा रहा है।

3/8

1 रुपए में BSNL SIM, 24 दिन की वैलिडिटी

BSNL के इस 1 रुपए वाले ऑफर में नए ग्राहकों को 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यानी SIM एक्टिवेट होने के बाद 24 दिनों तक इस ऑफर के तहत मिलने वाली सर्विस का फायदा लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह ऑफर नए BSNL कनेक्शन के लिए है।

4/8

24 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग

इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग है। यूजर्स 24 दिनों की वैलिडिटी के दौरान लोकल और STD कॉलिंग कर सकते हैं। यानी कॉलिंग के लिए अलग से कोई सामान्य वॉयस पैक लेने की जरूरत नहीं होगी।

5/8

रोज 100 SMS का फायदा

कॉलिंग के साथ BSNL इस प्लान में हर दिन 100 SMS भी देता है। इसका मतलब है कि 24 दिनों की वैलिडिटी के दौरान रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा मिलेगी।

6/8

मिलेगा 1GB डेटा

डेटा की बात करें तो इस 1 रुपए वाले प्लान में 1GB डेटा मिलता है। हालांकि यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि यह पुराने ऑफर के मुकाबले काफी कम है। पहले BSNL के 1 रुपए वाले प्लान में रोज 2GB डेटा दिया जाता था, जबकि नए ऑफर में 1GB डेटा का फायदा दिया जा रहा है।

7/8

सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है ऑफर

BSNL का यह 1 रुपए वाला प्लान मौजूदा ग्राहकों के लिए नहीं है। यह नए कनेक्शन के साथ मिलने वाला First Recharge Coupon (FRC) है। यानी अगर आप पहली बार BSNL की SIM ले रहे हैं, तभी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।

8/8

पुराने प्लान से कितना बदला नया प्लान

BSNL के पुराने 1 रुपए वाले ऑफर में 30 दिन की वैलिडिटी और रोज 2GB डेटा मिलता था। अब वापस आए नए प्लान में वैलिडिटी घटकर 24 दिन हो गई है और डेटा भी कम होकर 1GB रह गया है। हालांकि अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा अभी भी दिया जा रहा है। यानी कीमत भले ही सिर्फ 1 रुपए है, लेकिन पुराने प्लान के मुकाबले इस बार बेनिफिट कम किए गए हैं।

BSNL kaam ki baat
Hindi Newsफोटोगैजेट्सखुशखबरी! फिर वापस लौटा BSNL का 1 रुपए वाला प्लान, अब 24 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा