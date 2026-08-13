खुशखबरी! फिर वापस लौटा BSNL का 1 रुपए वाला प्लान, अब 24 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा

पुराने प्लान से कितना बदला नया प्लान

BSNL के पुराने 1 रुपए वाले ऑफर में 30 दिन की वैलिडिटी और रोज 2GB डेटा मिलता था। अब वापस आए नए प्लान में वैलिडिटी घटकर 24 दिन हो गई है और डेटा भी कम होकर 1GB रह गया है। हालांकि अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा अभी भी दिया जा रहा है। यानी कीमत भले ही सिर्फ 1 रुपए है, लेकिन पुराने प्लान के मुकाबले इस बार बेनिफिट कम किए गए हैं।