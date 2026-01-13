बड़ा मौका! 31 जनवरी तक कर लें BSNL के इन 4 प्लान्स से रिचार्ज FREE मिल रहा 182GB तक Extra Data, अनलिमिटेड कॉल्स-SMS भी

BSNL 347 रुपए रिचार्ज प्लान के बेनेफिट्स

BSNL के ₹347 वाला प्रीपेड प्लान में पहले रोजाना 2GB डेटा मिलता था, लेकिन अब 31 जनवरी तक BSNL ने Data Boost के तहत इस प्लान में 2.5GB दैनिक डेटा का लाभ शामिल किया है। यह प्लान लगभग 50 दिनों की वैधता के साथ आता है और यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS सहित अब 2.5GB प्रति दिन डेटा मिलता है। इस ऑफर के चलते यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के रोजाना 0.5GB ज्यादा डेटा का उपयोग कर पाएंगे, जिससे डेटा मैनेजमेंट आसान और बेहतर बन गया है।