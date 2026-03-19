अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, RailOne ऐप से Train टिकट बुक करना है सुपर आसान; 7.64 लाख रोज कर रहे यूज

How to Book Train Ticket From RailOne App

भारत में ट्रेन से हर दिन लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं। ऐसे में टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई ऐप्स आए हैं, लेकिन हाल ही में RailOne ऐप तेजी से लोगों की पसंद बनता जा रहा है। इस ऐप ने अब तक 2.57 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है और रोजाना करीब 7.64 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं। अगर आपने अब तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है। क्योंकि यहां हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं: