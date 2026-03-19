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अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, RailOne ऐप से Train टिकट बुक करना है सुपर आसान; 7.64 लाख रोज कर रहे यूज

अब ट्रेन टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। RailOne ऐप से मिनटों में आसानी से टिकट बुक करें। रोज 7.64 लाख से ज्यादा लोग कर रहे इस्तेमाल, जानिए पूरा तरीका।

Himani GuptaMar 19, 2026 04:39 pm IST
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How to Book Train Ticket From RailOne App&nbsp;

भारत में ट्रेन से हर दिन लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं। ऐसे में टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई ऐप्स आए हैं, लेकिन हाल ही में RailOne ऐप तेजी से लोगों की पसंद बनता जा रहा है। इस ऐप ने अब तक 2.57 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है और रोजाना करीब 7.64 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं। अगर आपने अब तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है। क्योंकि यहां हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं:

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RailOne ऐप से ऐसे करें टिकट बुक

Step 1: RailOne ऐप से ट्रेन टिकट बुक करना काफी आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में RailOne ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद ऐप खोलकर अपना अकाउंट बनाएं या मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें।

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Step 2:

लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर ही “From” और “To” का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आपको अपनी यात्रा की शुरुआत और गंतव्य स्टेशन डालना होगा। इसके साथ यात्रा की तारीख भी चुननी होती है। इसके बाद ऐप आपको उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट दिखा देगा, जहां से आप अपनी पसंद की ट्रेन चुन सकते हैं।

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Step 3:

ट्रेन चुनने के बाद आपको सीट की उपलब्धता दिखाई देगी और आप अपनी जरूरत के अनुसार क्लास (जैसे स्लीपर या AC) सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यात्री की जानकारी जैसे नाम, उम्र आदि भरनी होती है।

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Step 4:

अब आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट पूरा होते ही आपका टिकट कन्फर्म हो जाता है और आपको ऐप के अंदर और SMS के जरिए टिकट की जानकारी मिल जाती है।

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तेजी से बढ़ रहे ऐप के डाउनलोड

RailOne ऐप के 2.57 करोड़ डाउनलोड और रोजाना करीब 7.64 लाख टिकट बुकिंग इस बात का साफ संकेत हैं कि यूजर्स इसे तेजी से अपना रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका आसान इंटरफेस और तेज बुकिंग प्रोसेस। यूजर्स को ज्यादा स्टेप्स में नहीं उलझना पड़ता, जिससे टिकट बुकिंग का काम मिनटों में हो जाता है।

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RailOne ऐप पर मिलती है ये सुविधाएं भी

RailOne एक ऐसा मोबाइल ऐप है, जिसे खास तौर पर ट्रेन टिकट बुकिंग को आसान और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है। RailOne के जरिए यूजर अपने मोबाइल से ही ट्रेन सर्च कर सकता है, सीट उपलब्धता, बुकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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