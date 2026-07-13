मौका! Samsung का 200MP AI कैमरे वाला प्रीमियम फोन हुआ पूरे ₹47,649 सस्ता, 12GB RAM, वाटरप्रूफ रेटिंग भी; यहां से खरीदें

Samsung Galaxy S25 Edge फोटोग्राफी फोटो के लिए बेस्ट

फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें OIS का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मौजूद है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरा सिस्टम में Galaxy AI के कई फीचर्स जैसे Photo Assist, Audio Eraser, Generative Edit, Nightography, Best Face और ProVisual Engine का सपोर्ट मिलता है, जो फोटो और वीडियो की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।