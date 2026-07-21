₹2000 तक सस्ते हुए Realme के 3 पावरफुल फोन, ₹18999 में खरीदें 10001mAh तक की बैटरी वाले AI फीचर फोन, 24 जुलाई तक मौका

Realme P4 Power 5G की खासियत

यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। यह फोन 3 साल के ओएस अपग्रेड और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.8-इंच का 1.5K 4D कर्व प्लस हाइपरग्लो डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। यह IP66+IP68+IP69 रेटिंग और ArmorShell प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50MP सोनी IMX882 प्राइमरी रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 16MP कैमरा है। इसमें 10,001mAh बैटरी है, जो 80W वायर्ड और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।