₹2000 तक सस्ते हुए Realme के 3 पावरफुल फोन, ₹18999 में खरीदें 10001mAh तक की बैटरी वाले AI फीचर फोन, 24 जुलाई तक मौका

Realme ने अपनी Power Days Sale की घोषणा कर दी है। यह सेल आज 21 जुलाई से शुरू हो गई है और 24 जुलाई 2026 तक चलेगी और इस दौरान Realme P4 सीरीज के चुनिंदा स्मार्टफोन्स पर आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस सेल में Realme P4 Power 5G, Realme P4 Pro 5G और Realme P4R 5G को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। कंपनी इन फोन्स पर 2,000 रुपए तक का कूपन या इंस्टेंट डिस्काउंट, साथ ही No Cost EMI का ऑप्शन भी दे रही है। ग्राहक इन ऑफर्स का फायदा realme.com, Flipkart पर उठा सकते हैं।
Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन सेल में 2,000 रुपए के सीधे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इसके 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपए से घटकर 27,999 रुपए। 8GB + 256GB वेरिएंट 31,999 रुपए से 29,999 रुपए और 12GB + 256GB वेरिएंट 34,999 रुपए से 32,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। कंपनी इस फोन पर इसके अलावा ग्राहक 9 महीने तक No Cost EMI का भी फायदा उठा सकते हैं।
यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। यह फोन 3 साल के ओएस अपग्रेड और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.8-इंच का 1.5K 4D कर्व प्लस हाइपरग्लो डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। यह IP66+IP68+IP69 रेटिंग और ArmorShell प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50MP सोनी IMX882 प्राइमरी रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 16MP कैमरा है। इसमें 10,001mAh बैटरी है, जो 80W वायर्ड और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Realme P4 Pro 5G सेल के दौरान 2000 रुपए के इंस्टेंट डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इसके 8GB + 128GB वेरिएंट को सेल में 26,999 रुपए, 8GB + 256GB वेरिएंट को 28,999 रुपए और 12GB + 256GB वेरिएंट को 30,999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। साथ ही ग्राहक 6 महीने तक No Cost EMI का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ Hyper Vision AI चिप दी गई है। फोन में 144Hz HyperGlow AMOLED 4D कर्व्ड डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।
अगर आपका बजट 20 हजार रुपये के आसपास है, तो Realme P4R 5G एक अच्छा ऑप्शन है। सेल में फोन के 4GB + 128GB वेरिएंट 18,999 रुपए, 6GB + 128GB वेरिएंट 20,999 रुपए और 6GB + 256GB वेरिएंट 22,999 रुपए में उपलब्ध है। इस फोन पर ग्राहक 3 महीने तक No Cost EMI का फायदा उठा सकते हैं, जिससे फोन खरीदना आसान हो जाता है।
Realme P4R 5G में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का एचडी प्लस एलसीडी पैनल है। स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 8000mAh की बैटरी दी है, जो 45W सुपवूक फास्ट चार्जिंग, बायपास चार्जिंग और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग और मजबूती के लिए MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूकेबिलिटी बिल्ड के साथ आता है।