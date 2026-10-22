मौका! ₹5500 तक सस्ते हुए Motorola के 50MP कैमरा और 7000mAh तक की बैटरी वाले धांसू फोन, सबसे सस्ता ₹16,499 का

1. Moto G37 Power

Moto G37 Power इस लिस्ट में सबसे कम शुरुआती कीमत वाला स्मार्टफोन है। Moto G37 Power का 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाला फोन ऑफर के साथ 16,499 रुपए में बेचा रहा है। फोन की कीमत हाल ही में बढ़कर 21,999 रुपए हो गई है। यानी की इस फोन पर फ्लिपकार्ट सेल में 5,500 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। ड्यूरेबिलिटी के लिए फोन में Gorilla Glass 7i और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन दिया गया है।