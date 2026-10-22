मौका! ₹5500 तक सस्ते हुए Motorola के 50MP कैमरा और 7000mAh तक की बैटरी वाले धांसू फोन, सबसे सस्ता ₹16,499 का

Flipkart बिग शॉपिंग उत्सव सेल में Motorola ने अपने स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर नए ऑफर पेश किए हैं। इस सेल में मिलने वाले सबसे स्मार्टफोन की कीमत 16,499 रुपए से शुरू होती है, साथ ही 5500 रुपए तक की सीधी छूट भी दी जा रही है। इस दौरान ग्राहकों को 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 5G कनेक्टिविटी और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले जैसे फीचर्स वाले फोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कि सेल में ऑफर्स के साथ किस फोन को कितने रुपए में बेचा जा रहा है।
इस सेल में motorola edge 70 fusion, motorola edge 70 pro, motorola edge 70 pro+, moto g max, moto g37 power पर शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि मोटोरोला के किस मॉडल में आपको कौन-से फीचर्स मिलते हैं और Flipkart की सेल में उसका कौन-सा वेरिएंट कितने रुपये में उपलब्ध है।
Moto G37 Power इस लिस्ट में सबसे कम शुरुआती कीमत वाला स्मार्टफोन है। Moto G37 Power का 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाला फोन ऑफर के साथ 16,499 रुपए में बेचा रहा है। फोन की कीमत हाल ही में बढ़कर 21,999 रुपए हो गई है। यानी की इस फोन पर फ्लिपकार्ट सेल में 5,500 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। ड्यूरेबिलिटी के लिए फोन में Gorilla Glass 7i और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन दिया गया है।
Motorola Edge 70 Fusion उन ग्राहकों के लिए है जो ₹30,000 के आसपास प्रीमियम फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इसमें 50MP Sony LYTIA 710 कैमरा दिया और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। पावर के लिए फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Motorola Edge 70 Fusion के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत हाल ही में बढ़कर 33,999 रुपए हो गई है लेकिन सेल इसे 30,999 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी 3000 रुपए की सीधी छूट है।
Motorola Edge 70 Pro को कंपनी ने ₹40,000 से कम कीमत सेगमेंट में पेश किया है। इसमें MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में तीन 50MP कैमरों का सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। Motorola Edge 70 Pro के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वैरिएंट को फ्लिपकार्ट पर 39,999 रुपए में लिस्ट किया गया है लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ आप इसे 36,999 रुपए में खरीद पाएंगे।
Motorola Edge 70 Pro+ में चार 50MP कैमरों का सेटअप मिलता है। इसमें 3.5X पेरिस्कोप टेलीफोटो जूम और 50X AI Super Zoom का सपोर्ट भी दिया गया है। फोन में MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर मिलता है। इसमें 6500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Motorola Edge 70 Pro+ के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज फोन को ऑफर के साथ 44,999 रुपए में बेचा जा रहा है।
Moto G Max पर भी फ्लिपकार्ट सेल में 4500 रुपए की सीधी छूट मिल रही है। फोन के 6GB रैम वाले वैरिएंट को 27,999 रुपए में लॉन्च किया गया है, अब यह फोन सेल में 23,499 रुपए में लिस्टेड है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50MP Sony LYTIA 600 रियर कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 6.72 इंच की FHD+ डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन की 7000mAh बैटरी के साथ 33W TurboPower चार्जिंग दी गई है।