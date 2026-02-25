खुशखबरी! Galaxy S26 के लॉन्च से पहले पूरे ₹25,000 सस्ता हुआ Samsung का पावरफुल AI फीचर्स वाला सुपर कैमरा फोन

कैमरा से आएंगे प्रो-लेवल शॉट्स

Galaxy S25 Plus फोन का कैमरा सिस्टम शानदार है। पीछे 50MP मुख्य कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है। यह कैमरा कम रोशनी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फोटो में अच्छा काम करता है। टेलीफोटो लेंस से 3x ऑप्टिकल जूम और 30x तक डिजिटल जूम भी मिलता है। फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करता है, जिससे हाई-क्वालिटी वीडियो बनाना आसान हो जाता है। सामने 12MP का फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल को कई बेहतर बनाता है।