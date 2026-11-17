Moto G Max: खासियत

Moto G Max फोन मजबूती के लिए MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक सपोर्ट भी है। फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 63 घंटे तक का बैकअप दे सकती है। इसमें 30W TurboPower चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कैमरे की बात करें तो Moto G Max में 50MP Sony LYTIA 600 मेन कैमरा दिया गया है। इसमें AI आधारित कैमरा फीचर्स भी मिलते हैं, जो फोटो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।