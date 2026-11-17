स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Motorola के इन दमदार स्मार्टफोन पर ग्राहकों को शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर अभी ये फोन 6,500 रुपए तक की छूट पर बेचे जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन फोन में सिर्फ 7000mAh की बैटरी ही नहीं, बल्कि 50MP कैमरा और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड मजबूत बॉडी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
Motorola की G सीरीज के इन स्मार्टफोन की लिस्ट में Moto G77 Power, Moto G57 Power 5G, Moto G Max शामिल हैं। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए 22 हजार रुपये तक खर्च करने की सोच रहे हैं, तो इन पांचों Motorola फोन की कीमत और फीचर्स जरूर देख लें। इन सभी फोन्स को कंपनी ने MIL-STD-810H (मिलिट्री ग्रेड) सर्टिफाइड बॉडी के साथ पेश किया है।
Moto G77 Power की बात करें तो इसका 8GB वैरिएंट 25,999 रुपए में लॉन्च हुआ था। लेकिन यह फोन फ्लिपकार्ट पर 1000 रुपए की सीधी छूट के बाद 24,999 रुपये में बेचा जा रहा है। बैंक डिस्काउंट के साथ 1250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने का भी मौका है।
इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन में 30W TurboPower चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 50MP Sony LYTIA 600 मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा IP64 रेटिंग और Gorilla Glass 7i की सुरक्षा भी मिलती है। इस फोन में IP64-रेटेड और MIL-STD-810H (मिलिट्री ग्रेड)सर्टिफाइड बॉडी मिल रही है।
अगर आप बड़ी बैटरी के साथ 5G स्मार्टफोन चाहते हैं तो Moto G57 Power 5G पर नजर डाल सकते हैं। इस पर भी 1000 रुपए की सीधी छूट दी जा रही है जिसके बाद इसे 21,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इस फोन 1100 रुपए का बैंक कैशबैक भी है।
इस फोन में भी 7000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी 60 घंटे तक का बैकअप दे सकती है। फोन में 33W TurboPower चार्जिंग मिलती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP Sony LYTIA 600 मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है। Moto G57 Power 5G भी मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, यानी यह फोन मजबूती के मामले में भी भरोसेमंद है।
इस लिस्ट में तीसरा नाम Moto G Max का है। इस फोन को 27,999 रुपए में लॉन्च किया गया है लेकिन अभी यह फ्लिपकार्ट की सेल में 6,500 रुपए के डिस्काउंट के बाद 21,499 रुपये में बेचा जा रहा है। ध्यान दें कि यह कीमत फोन के 6GB रैम वाले वैरिएंट की है।
Moto G Max फोन मजबूती के लिए MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है और धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक सपोर्ट भी है। फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 63 घंटे तक का बैकअप दे सकती है। इसमें 30W TurboPower चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कैमरे की बात करें तो Moto G Max में 50MP Sony LYTIA 600 मेन कैमरा दिया गया है। इसमें AI आधारित कैमरा फीचर्स भी मिलते हैं, जो फोटो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।