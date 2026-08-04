आज सिर्फ ₹17,499 में खरीदें OnePlus का 7000mAh बैटरी और 'लोहे' जैसी मजबूती बॉडी वाला AI फोन

OnePlus N6x First Sale in India

OnePlus ने बजट स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा मौका दिया है। कंपनी का नया OnePlus N6x आज यानी 4 अगस्त से भारत में पहली बार सेल के लिए अमेजन पर दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होने वाला है। सेल में फोन को बैंक छूट के साथ बेहद किफायती कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप 20 हजार रुपये से कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह फोन अच्छा है। जानिए ऑफर्स और फीचर्स की डिटेल: