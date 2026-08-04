आज सिर्फ ₹17,499 में खरीदें OnePlus का 7000mAh बैटरी और 'लोहे' जैसी मजबूती बॉडी वाला AI फोन

OnePlus ने बजट स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा मौका दिया है। कंपनी का नया OnePlus N6x आज यानी 4 अगस्त से भारत में पहली बार सेल के लिए अमेजन पर दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होने वाला है। सेल में फोन को बैंक छूट के साथ बेहद किफायती कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप 20 हजार रुपये से कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह फोन अच्छा है। जानिए ऑफर्स और फीचर्स की डिटेल:
OnePlus N6x को चुनिंदा बैंक कार्ड से खरीदने पर 1,500 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत 17,499 रुपए रह जाती है। वहीं 128GB वेरिएंट की कीमत 19,499 रुपए हो जाती है। इसके अलावा खरीदार 6 महीने की 2111 रुपए की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन चुन सकते हैं।
OnePlus N6x को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसका 4GB रैम + 64GB स्टोरेज मॉडल 18,999 रुपए की कीमत पर लॉन्च हुआ है, जबकि 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की लॉन्च कीमत 20,999 रुपए है।
ग्राहक इसे OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in, OnePlus Experience Stores और देशभर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे। यह स्मार्टफोन Burgundy Red और Ice Blue दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।
वनप्लस ने स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि वनप्लस N6x की बैटरी लाइफ 2.5 दिन तक चलेगी। इसके अलावा यह फोन एक बार चार्ज करने पर 20.56 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टाइम या 11.26 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम देगा।
फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग का स्मूद अनुभव देता है। आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें Eye Protection Mode भी मिलता है। वहीं, 300% Ultra Volume सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर्स की बदौलत वीडियो देखने, गेम खेलने और म्यूजिक सुनने का अनुभव और बेहतर हो जाता है।
OnePlus N6x को MIL-STD-810H Military Grade Certification के साथ पेश किया गया है। कंपनी के मुताबिक यह फोन ज्यादा गर्मी, ठंड, धूल और सामान्य गिरने जैसी परिस्थितियों को आसानी से झेल सकता है। इसके साथ ArmorShell Protection और IP64 Dust & Water Resistance भी दी गई है।
MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर दिया गया है, जो OxygenOS 16 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि 4GB + 128GB वेरिएंट को 48-Month Fluency Certification मिली है, यानी यह लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें 5,300mm² VC Cooling System भी दिया गया है।