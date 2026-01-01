खुशखबरी! अब आधी कीमत पर खरीदें Samsung का 50MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाला AI फोन, हुआ ₹40,000 सस्ता

अमेजन की स्पेशल सेल में Samsung की प्रीमियम S-सीरीज का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S24 5G भारी छूट के साथ सेल के लिए उपलब्ध है। इस सेल में फोन का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 40,000 रुपए से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो यह डील आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
Samsung Galaxy S24 5G का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में ₹74,999 की कीमत पर लॉन्च हुआ था। लेकिन अमेजन की सेल में यही फोन अब सिर्फ ₹39,999 में उपलब्ध है। यानी ग्राहकों को सीधे ₹40,000 की बड़ी बचत मिल रही है, जो इसे अब तक की सबसे आकर्षक डील्स में से एक बनाती है।
अगर आप अमेजन पे से फोन को खरीदते हैं तो 1199 रुपए का कैशबैक मिल जायेगा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत, अगर आपका पुराना स्मार्टफोन अच्छी कंडीशन में है, तो 20,000 रुपए तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। इन सभी ऑफर्स को मिलाकर Galaxy S24 5G की डील काफी किफायती हो जाती है।
Samsung Galaxy S24 5G एक कॉम्पैक्ट और पॉकेट-फ्रेंडली फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। इसमें 6.2-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से स्क्रीन स्क्रॉलिंग, वीडियो देखने और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद रहता है।
परफॉर्मेंस के मामले में Galaxy S24 5G में Samsung Exynos 2400 प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज़ और पावर-एफिशिएंट माना जाता है। यह प्रोसेसर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स को बिना किसी लैग के संभालने में सक्षम है। फोन में 8GB RAM के साथ 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज के विकल्प मिलते हैं, जिससे स्टोरेज की कोई कमी महसूस नहीं होती।
कैमरा सेगमेंट में Galaxy S24 5G काफी मजबूत है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। प्राइमरी कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है, जिससे फोटो और वीडियो ज्यादा शार्प और स्टेबल मिलते हैं। यह फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग (30fps) को भी सपोर्ट करता है। वहीं फ्रंट में दिया गया 12MP सेल्फी कैमरा वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए शानदार रिजल्ट देता है।
Samsung Galaxy S24 5G में 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो सामान्य उपयोग में पूरा दिन आराम से निकाल लेती है। फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे यह जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे और प्रीमियम बनाता है।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो Galaxy S24 5G Android 14 पर आधारित One UI के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। फोन में IP68 रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब है कि यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। कुल मिलाकर, भारी डिस्काउंट के साथ यह फोन इस समय एक शानदार फ्लैगशिप डील साबित हो रहा है।