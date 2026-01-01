खुशखबरी! अब आधी कीमत पर खरीदें Samsung का 50MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाला AI फोन, हुआ ₹40,000 सस्ता

Samsung Galaxy S24 5G का कैमरा

कैमरा सेगमेंट में Galaxy S24 5G काफी मजबूत है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। प्राइमरी कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है, जिससे फोटो और वीडियो ज्यादा शार्प और स्टेबल मिलते हैं। यह फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग (30fps) को भी सपोर्ट करता है। वहीं फ्रंट में दिया गया 12MP सेल्फी कैमरा वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए शानदार रिजल्ट देता है।