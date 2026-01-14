सावधान! दो Aadhaar Card में एक ही फोटो है तो तुरंत करें ये काम, नहीं फंस गए इस बड़ी परेशानी में, ऐसे ठीक करें प्रॉब्लम

KYC फेल, बैंक अकाउंट फ्रीज, सब्सिडी रुकने जैसी परेशानी आ सकती हैं

कभी यह गलती आधार अपडेट के समय होती है, तो कभी गलत बायोमेट्रिक या डेटा एंट्री के कारण। शुरुआत में यह मामूली गलती लगती है, लेकिन आगे चलकर यही समस्या KYC फेल, बैंक अकाउंट फ्रीज, सब्सिडी रुकने और यहां तक कि कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है। UIDAI ने साफ किया है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही आधार कार्ड वैध होता है। ऐसे में अगर किसी के नाम पर दो आधार कार्ड पाए जाते हैं या फोटो मैच होती है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है।