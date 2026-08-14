BSNL का Independence Day तोहफा! रोज ₹6 खर्च कर पूरे 412 दिन चलेगा SIM, मिलेगा 824GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स का मज़ा

BSNL Independence Day Gift

Independence Day के मौके पर BSNL ने अपने यूजर्स के लिए खास तोहफा पेश किया है। कंपनी के इस खास ऑफर में 2399 रुपए वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 47 दिन तक बढ़ा दी है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद करीब 13 महीने तक मोबाइल चलाने की टेंशन खत्म। यह ऑफर 12 सितंबर 2026 तक वैलिड है।