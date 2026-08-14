BSNL का Independence Day तोहफा! रोज ₹6 खर्च कर पूरे 412 दिन चलेगा SIM, मिलेगा 824GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स का मज़ा

Independence Day के मौके पर BSNL ने अपने यूजर्स के लिए खास तोहफा पेश किया है। कंपनी के इस खास ऑफर में 2399 रुपए वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 47 दिन तक बढ़ा दी है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद करीब 13 महीने तक मोबाइल चलाने की टेंशन खत्म। यह ऑफर 12 सितंबर 2026 तक वैलिड है।
इस प्लान में रोज 2GB डेटा, 100 SMS और Unlimited Calling का फायदा भी मिलता है। 412 दिनों में रोज 2GB के हिसाब से यूजर को कुल 824GB डेटा मिल जाता है।
इस रिचार्ज में Unlimited Calls का फायदा भी दिया गया है। यानी यूजर्स को लोकल और STD कॉलिंग के लिए अलग से टॉकटाइम रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। यानी की पूरे 412 दिन तक आप अनलिमिटेड बातें कर सकेंगे।
कॉलिंग और डेटा के साथ इस प्लान में 100 SMS हर दिन मिलने की बात भी पोस्टर में कही गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए काम आ सकती है जिन्हें बैंकिंग अलर्ट, OTP या सामान्य SMS भेजने के लिए मोबाइल नंबर एक्टिव रखना होता है।
इस ऑफर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी 412 दिनों की वैलिडिटी है। बीएसएनएल 2399 रुपए वाले प्लान में ऑफर के तहत 47 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी दी जा रही है। यानी यूजर को करीब 13 महीने से ज्यादा समय तक रिचार्ज की वैलिडिटी मिल सकती है।
इस प्लान में यूजर्स को 2GB डेटा हर दिन मिलेगा। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया, WhatsApp, ऑनलाइन वीडियो, वेब ब्राउजिंग और दूसरे इंटरनेट कामों के लिए रोजाना प्रयाप्त डेटा मिलेगा।
अगर ₹2399 की कीमत को 412 दिनों की वैलिडिटी से देखें तो हर दिन का खर्च करीब ₹5.82, यानी लगभग ₹6 प्रतिदिन बैठता है। 6 रुपये देकर यूजर को कॉलिंग के साथ रोज 2GB डेटा और 100 SMS का फायदा मिलता है।