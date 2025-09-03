Big bang BSNL launched cheapest 72 days validity super plan at just 485 rupees get unlimited calling SMS daily 2GB data बड़ा धमाका! अब ₹485 में 72 दिन तक नहीं कटेगा फोन, रोज मिलेगा 2GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS, आया सुपर Plan
बड़ा धमाका! अब ₹485 में 72 दिन तक नहीं कटेगा फोन, रोज मिलेगा 2GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS, आया सुपर Plan

BSNL लाया 72 दिन चलने वाला 500 रुपये से कम का प्लान। जिसमें मिलेगा हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS हर रोज की सुविधा देता है। जानें सभी बेनेफिट्स की डिटेल्स:

Himani GuptaWed, 3 Sep 2025 05:32 PM
BSNL Plan Under Rs 500

भारत में टेलीकॉम सेक्टर लगातार बदल रहा है और हर कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए-नए ऑफर लेकर आती रहती है। प्राइवेट कंपनियों की कड़ी टक्कर के बीच BSNL भी अपने सस्ते और दमदार प्लान्स से यूजर्स का ध्यान खींच रहा है। इसी कड़ी में BSNL ने 485 रुपये का प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है।

सबसे सस्ता 72 दिन चलने वाला प्लान

बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को 500 रुपये से भी कम कीमत में पूरे 72 दिन की लंबी वैलिडिटी दी जा रही है, ये प्लान सबसे सस्ता है। इसमें न सिर्फ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बल्कि हर दिन हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS/दिन भी शामिल है।

अनलिमिटेड कॉलिंग

इस पैक में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। चाहे लोकल कॉल हो या STD, आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के आराम से बात कर सकते हैं।

डेली डेटा बेनिफिट

बीएसएनएल के इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी पूरे प्लान की अवधि में करीब 144GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमर्रा के इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सही है।

लंबी वैलिडिटी का फायदा

BSNL का 485 रुपये वाला प्लान 72 दिन की वैलिडिटी देता है। यानी, लगभग ढाई महीने तक आपको दोबारा रिचार्ज की टेंशन नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लंबी अवधि का सस्ता पैक चाहते हैं।

SMS सुविधा

बीएसएनएल के 485 रुपये वाले प्लान में कॉल और डेटा के अलावा इस पैक में 100 SMS प्रतिदिन भी दिए जा रहे हैं। यानी आप मैसेजिंग की सुविधा का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं।

प्राइवेट कंपनियों को टक्कर

जहां Jio, Airtel और Vi अपने यूजर्स को महंगे पैक ऑफर करते हैं, वहीं BSNL का यह 485 रुपये वाला प्लान लंबे समय तक चलने वाला और बजट-फ्रेंडली है। यही वजह है कि यह यूजर्स के बीच चर्चा में है।

