सरकार का बड़ा कदम: अब इन मोबाइल नंबरों पर नहीं कर सकेंगे UPI, जानें क्यों

कैसे पता करें कि आपका नंबर ब्लॉक हुआ है या नहीं?

इस वक्त कोई सार्वजनिक लिस्ट नहीं है जिससे आप सीधे जान सकें कि आपका नंबर ब्लॉक हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लक्षण देख रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए: लगातार UPI फेल हो रहा है, "Transaction under review" या "Could not process" जैसे मैसेज आ रहे हैं, QR कोड स्कैन करने पर भी पेमेंट नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक या UPI ऐप की हेल्पलाइन से संपर्क करें।