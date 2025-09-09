Traffic Challan से बचना है? अब बस स्मार्टफोन में कर लें ये सेटिंग, कभी नहीं कटेगा चालान

Here is How to Avoid Traffic Challan

ड्राइव करते समय स्पीड कैमरा या पुलिस ट्रैप का पता लगना सभी के लिए जरूरी होता है। कई यूजर्स चालान से बचने के लिए ऐसी जानकारी चाहते हैं। Google मैप्स नहीं, बल्कि Google का एक और ऐप इस काम के लिए सबसे बेहतर है इस ऐप का नाम Waze है। जानें कैसे करें इसे एक्टिवेट और पाएं बिना रुकावट सफर का मज़ा।