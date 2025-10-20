दिवाली से पहले ₹2000 का फायदा लेने के लिए किसान जरूर कर लें ये काम, ऐसे चेक करें स्टेटस

कुछ किसानों को 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे?

केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि e-KYC पूरी न होने पर, आधार और बैंक खाते न लिंक होने पर, गलत बैंक विवरण (IFSC, खाता बंद होना, आदि) या किसानों की फार्म रजिस्ट्री या जमीन संबंधी दस्तावेज़ अपडेट न होने पर किस्त नहीं दी जाएगी। अगर e-KYC अधूरा है, तो उस लाभार्थी को पैसा नहीं मिलेगा। अगर बैंक खाते का IFSC गलत है या खाता बंद हो चुका है, तो ट्रांज़ैक्शन फेल हो सकता है। इसी तरह, यदि जमीन की जानकारी या रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं है, तो लाभ रोक दिया जाएगा।