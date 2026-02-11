सावधान! इन 3 गलतियों की वजह से बंद हो सकता आपका Aadhaar, तुरंत ऐसे करें चेक, वरना बाद में पछताएंगे

These 3 Mistakes could lead Aadhaar Deactivation

आज के समय में Aadhaar कार्ड हर जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ खास गलतियों की वजह से Aadhaar डिएक्टिवेट भी हो सकता है। अगर आपका Aadhaar बंद हो गया, तो कई जरूरी काम अचानक रुक सकते हैं और बाद में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अक्सर लोग बायोमेट्रिक अपडेट समय पर नहीं कराते, गलत जानकारी भर देते हैं या अपने Aadhaar का स्टेटस चेक ही नहीं करते। कई मामलों में डुप्लीकेट एंट्री या गलत दस्तावेज भी परेशानी की वजह बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में यह चेक कर सकते हैं कि आपका Aadhaar एक्टिव है या नहीं।