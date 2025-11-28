Hindustan Hindi News
PNB का बड़ा अलर्ट: 30 नवंबर तक KYC नहीं किया तो खाता होगा बंद! 5 मिनट में घर बैठे ऐसे करें अपडेट, वरना फंस जाएंगे पैसे

अगर आपका बैंक खाता PNB में है, तो 30 नवंबर 2025 तक e-KYC करा लें वरना खाता फ्रीज हो सकता है। जानिए कैसे घर बैठे “PNB ONE” ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से अपना KYC ऑनलाइन चेक और अपडेट करें।

Himani GuptaFri, 28 Nov 2025 11:16 AM
30 November Last Date for PNB KYC Update&nbsp;

यदि आप Punjab National Bank (PNB) के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। बैंक ने अलर्ट जारी कर कहा है कि जिन बचत (Savings) खाताधारकों ने अभी तक अपना KYC अपडेट नहीं कराया है, उन्हें 30 नवंबर 2025 तक अपना KYC अपडेट करना होगा। अगर समय पर e-KYC नहीं हुई, तो आपके खाते को इनऑपरेटिव (फ्रिज) कर दिया जाएगा। मतलब न पैसे निकाल पाएंगे, न ट्रांसफर कर पाएंगे, और न UPI या नेट-बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे।

घर बैठे अपना KYC ऑनलाइन चेक और अपडेट करें

लेकिन चिंता की कोई बात नहीं आज के समय में आप घर बैठे अपना KYC ऑनलाइन चेक और अपडेट कर सकते हैं। बस जरूरत है एक स्मार्टफोन और आधिकारिक ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की। आइए आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं कि कैसे आप बिना झंझट अपना KYC घर बैठे कर सकते हैं।

PNB App से KYC कैसे करें और चेक करें

Step 1: PNB ONE मोबाइल ऐप (ऑनलाइन सबसे आसान) अपने मोबाइल में PNB ONE ऐप डाउनलोड करें (Google Play या App Store से। ऐप में लॉगिन करें। मेन्यू में जाएं और “KYC Update / Status” ऑप्शन चुनें।

Step 2:

अगर स्क्रीन पर आपका KYC पेंडिंग दिखता है “Update KYC” पर टैप करें। अब OTP-आधारित आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होगी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका खाता फिर से एक्टिव हो जाएगा और बैंक आपको कन्फर्मेशन का मैसेज भेजेगा।

तरीका 2: ऑफलाइन ब्रांच जाकर या डॉक्यूमेंट भेज कर

यदि आप ऐप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप अपनी नजदीकी PNB ब्रांच में जा सकते हैं। वहां एक KYC अपडेट फॉर्म मिलेगा। पहचान-प्रमाण (ID proof), पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, PAN या Form 60, इनकम प्रूफ यदि मांगा जाए, आदि दस्तावेज लेकर जाएं। यदि आप ब्रांच न जा सकें, तो फोटोकॉपी या स्कैन किए हुए दस्तावेज रजिस्टर्ड ईमेल या पोस्ट द्वारा अपनी बेस ब्रांच को भेज सकते हैं। दस्तावेज भेजने के बाद बैंक उन्हें वेरिफाई करेगा और KYC स्टेटस अपडेट हो जाएगा।

KYC अपडेट करना इतना जरूरी क्यों?

KYC (Know Your Customer) का मकसद है कि बैंक को पता हो कि खाता धारक असली व्यक्ति है जिससे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ट्रांज़ैक्शन रोकने में मदद मिलती है। अगर आपने समय पर KYC अपडेट नहीं किया तो बैंक आपके खाते को फ्रीज या सस्पेंड कर सकता है। यानी आप न पैसों की निकासी कर पाएंगे, न ट्रांसफर, न नेट-बैंकिंग। इसलिए, 2025 में PNB ने सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है कि 30 नवंबर तक अपना KYC अपडेट कर लें।

KYC से जुड़ी इन बातों का भी जरूर रखें ध्यान

PNB या कोई बैंक कधी भी आपको अनजानी लिंक या मेस्सेज नहीं भेजेगा जिसमें आपसे OTP / पासवर्ड / दस्तावेज़ मांगे जाएं। अगर ऐसी कोई लिंक या मेसेज मिले, तो उसे Ignore करें। KYC अपडेट केवल ऑफिशियल चैनल (PNB ONE ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांच, रजिस्टर्ड ईमेल/पोस्ट) से ही करें। अपना आधार (Aadhaar) मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक रखें ताकि OTP वेरिफिकेशन काम करे।

