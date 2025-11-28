PNB का बड़ा अलर्ट: 30 नवंबर तक KYC नहीं किया तो खाता होगा बंद! 5 मिनट में घर बैठे ऐसे करें अपडेट, वरना फंस जाएंगे पैसे

30 November Last Date for PNB KYC Update

यदि आप Punjab National Bank (PNB) के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। बैंक ने अलर्ट जारी कर कहा है कि जिन बचत (Savings) खाताधारकों ने अभी तक अपना KYC अपडेट नहीं कराया है, उन्हें 30 नवंबर 2025 तक अपना KYC अपडेट करना होगा। अगर समय पर e-KYC नहीं हुई, तो आपके खाते को इनऑपरेटिव (फ्रिज) कर दिया जाएगा। मतलब न पैसे निकाल पाएंगे, न ट्रांसफर कर पाएंगे, और न UPI या नेट-बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे।