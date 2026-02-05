800 से ज्यादा लोग लापता, जरूर जान लें ये 5 मोबाइल ट्रिक्स जो Emergency में आएंगी आपके काम

फोन में छिपे हैं कई सारे सेफ्टी फीचर्स

फोन सिर्फ कॉल या चैट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं जो सही समय पर इस्तेमाल होने पर आपकी या आपके बच्चे की जान तक बचा सकते हैं। इसमें शामिल हैं Live Location Sharing, Emergency SOS, Find My Device जैसे फीचर्स जो मदद की राह आसान बना सकते हैं। समस्या यह है कि लोग इन सेटिंग्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, या जानते हैं तो उन्हें ON नहीं रखते। यहां हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसी मोबाइल ट्रिक्स, जिन्हें हर किसी को अपने फोन में चालू कर लेना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके।