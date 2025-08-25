Big Alert last chance to buy BSNL 1 rupees freedom offer get 60GB data unlimited calls free sim card for 30 days 1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, इसके बाद देने पड़ेंगे पैसे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, इसके बाद देने पड़ेंगे पैसे

1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, इसके बाद देने पड़ेंगे पैसे

सिर्फ 1 रुपये में 30 दिन के लिए 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल और फ्री 4G SIM का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास है आखिरी मौका। क्योंकि 31 अगस्त को खत्म हो रहा BSNL का यह फ्रीडम ऑफर। जानें सभी डिटेल्स:

Himani GuptaMon, 25 Aug 2025 05:36 PM
1/7

BSNL 1 Rupees Freedom Offer

BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए खास तोहफा पेश किया है। कंपनी ने Freedom Offer नाम से एक नया स्पेशल प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपये है। इस ऑफर में यूजर्स को रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS की सुविधा मिल रही है। बता दें कि बीएसएनएल का यह ऑफर जल्द खत्म होने वाला है, ऐसे में अगर आप इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो जल्दी करें वरना हाथ से निकल जाएगा मौका:

2/7

BSNL Freedom Offer में क्या मिल रहा है?

इस ऑफर के तहत BSNL यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये खर्च करने पर कई फायदे मिलते हैं: रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, प्रतिदिन 100 SMS बिल्कुल फ्री, फ्री BSNL Tunes और रिचार्ज बोनस, MyBSNL App और BSNL Selfcare Portal से एक्टिवेशन की सुविधा।

3/7

BSNL Freedom Offer कैसे एक्टिवेट करें?

अगर आप BSNL कस्टमर हैं तो इस ऑफर को एक्टिवेट करना बेहद आसान है। सबसे पहले MyBSNL App या BSNL Selfcare Portal पर लॉगिन करें। वहां से “Freedom Offer” ऑप्शन चुनें। सिर्फ 1 रुपये का रिचार्ज करें। जैसे ही रिचार्ज होगा, तुरंत आपको 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।

4/7

ऐसे आसानी से करे एक्टिवेट

इसके अलावा, आप इस ऑफर को USSD कोड के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर BSNL का शॉर्ट कोड डायल करना होगा।

5/7

ऑफर कब तक है उपलब्ध?

यह प्लान BSNL का एक Limited Period ऑफर है। कंपनी ने साफ किया है कि यह खास ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक वैलिड है। यानी अगर आप इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे एक्टिव कर लें।

6/7

क्यों है यह ऑफर खास?

सिर्फ 1 रुपये में डेटा और कॉलिंग का ऐसा कॉम्बो किसी और टेलीकॉम कंपनी से मिलना मुश्किल है। आमतौर पर कंपनियां अलग-अलग पैक ऑफर करती हैं, लेकिन BSNL ने दोनों को मिलाकर एक बेहद सस्ता और शानदार ऑप्शन दिया है। यह खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो कम पैसे में बेस्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं।

7/7

BSNL कैसे बचा रहा है यूजर्स को स्कैम से?

BSNL ने हाल ही में अपने एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग सिस्टम का भी रोलआउट शुरू किया है। कंपनी के मुताबिक: हर दिन करीब 15 लाख स्कैम मैसेज डिटेक्ट किए जाते हैं। 35,000 से ज्यादा खतरनाक URLs को ब्लॉक किया जाता है। हर महीने लगभग 60,000 फर्जी मोबाइल और WhatsApp नंबरों की पहचान की जाती है।

BSNL Bsnl Prepaid Plan Bsnl News Today