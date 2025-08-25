1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, इसके बाद देने पड़ेंगे पैसे

BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए खास तोहफा पेश किया है। कंपनी ने Freedom Offer नाम से एक नया स्पेशल प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपये है। इस ऑफर में यूजर्स को रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS की सुविधा मिल रही है। बता दें कि बीएसएनएल का यह ऑफर जल्द खत्म होने वाला है, ऐसे में अगर आप इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो जल्दी करें वरना हाथ से निकल जाएगा मौका:
इस ऑफर के तहत BSNL यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये खर्च करने पर कई फायदे मिलते हैं: रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, प्रतिदिन 100 SMS बिल्कुल फ्री, फ्री BSNL Tunes और रिचार्ज बोनस, MyBSNL App और BSNL Selfcare Portal से एक्टिवेशन की सुविधा।
अगर आप BSNL कस्टमर हैं तो इस ऑफर को एक्टिवेट करना बेहद आसान है। सबसे पहले MyBSNL App या BSNL Selfcare Portal पर लॉगिन करें। वहां से “Freedom Offer” ऑप्शन चुनें। सिर्फ 1 रुपये का रिचार्ज करें। जैसे ही रिचार्ज होगा, तुरंत आपको 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा, आप इस ऑफर को USSD कोड के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर BSNL का शॉर्ट कोड डायल करना होगा।
यह प्लान BSNL का एक Limited Period ऑफर है। कंपनी ने साफ किया है कि यह खास ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक वैलिड है। यानी अगर आप इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे एक्टिव कर लें।
सिर्फ 1 रुपये में डेटा और कॉलिंग का ऐसा कॉम्बो किसी और टेलीकॉम कंपनी से मिलना मुश्किल है। आमतौर पर कंपनियां अलग-अलग पैक ऑफर करती हैं, लेकिन BSNL ने दोनों को मिलाकर एक बेहद सस्ता और शानदार ऑप्शन दिया है। यह खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो कम पैसे में बेस्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं।
BSNL ने हाल ही में अपने एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग सिस्टम का भी रोलआउट शुरू किया है। कंपनी के मुताबिक: हर दिन करीब 15 लाख स्कैम मैसेज डिटेक्ट किए जाते हैं। 35,000 से ज्यादा खतरनाक URLs को ब्लॉक किया जाता है। हर महीने लगभग 60,000 फर्जी मोबाइल और WhatsApp नंबरों की पहचान की जाती है।