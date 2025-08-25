1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS पाने का आखिरी मौका, इसके बाद देने पड़ेंगे पैसे

BSNL 1 Rupees Freedom Offer

BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए खास तोहफा पेश किया है। कंपनी ने Freedom Offer नाम से एक नया स्पेशल प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपये है। इस ऑफर में यूजर्स को रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS की सुविधा मिल रही है। बता दें कि बीएसएनएल का यह ऑफर जल्द खत्म होने वाला है, ऐसे में अगर आप इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो जल्दी करें वरना हाथ से निकल जाएगा मौका: