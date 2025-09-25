Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएंगे कंगाल

4. OTP और बैंक डिटेल्स शेयर न करें

ई-कॉमर्स धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार होता है ग्राहकों से OTP या बैंक डिटेल्स लेना। याद रखें कि कोई भी असली कंपनी कभी भी आपसे फोन या मैसेज पर OTP या कार्ड डिटेल्स नहीं मांगेगी। अगर कोई व्यक्ति खुद को डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर बताकर OTP या बैंक जानकारी मांगता है, तो समझ लें कि यह फ्रॉड है। कभी भी OTP, CVV, पिन या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। ये जानकारी साझा करने का मतलब है कि आप खुद अपनी अकाउंट सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं।