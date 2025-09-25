Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएंगे कंगाल

त्योहारों के मौके पर Amazon, Flipkart जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट बड़ी डिस्काउंट लगाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन ऐसे अवसरों पर स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब ग्राहक बड़े ऑफर्स की तलाश में होते हैं, तो धोखाधड़ी करने वाले कई तरह के तंत्रों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डेटा या OTP आदि चुराने की कोशिश करते हैं।
कभी कभी एक आकर्षक छूट बैनर में दिखता है, पर वास्तव में वह ऑफर नकली या एक्सपायर्ड हो सकता है। कुछ तरह के स्कैमर्स ग्राहक को OTP साझा करने, नकली लिंक प्रदान करने या डिलीवरी OTP पहले मांगे जाने जैसी चालों का उपयोग करते हैं। जानें इन कैसे बचें इन स्कैम से:
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा भरोसेमंद और जाने-माने विक्रेताओं से ही खरीदारी करें। किसी अनजान सेलर का बहुत सस्ता ऑफर देखकर तुरंत ऑर्डर न करें। Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पर भी कई बार थर्ड-पार्टी सेलर नकली प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। इसलिए हमेशा सेलर की रेटिंग देखें और उसके प्रोफाइल पर जाकर यह जांचें कि उसने पहले कितने ऑर्डर पूरे किए हैं।
किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें। कई बार यूजर्स अपने अनुभव साझा करते हैं जिसमें वे बताते हैं कि प्रोडक्ट असली है या नकली। अगर किसी प्रोडक्ट पर लगातार खराब रिव्यू मिल रहे हैं, या बार-बार एक जैसी शिकायतें दिख रही हैं जैसे कि पैकिंग खराब, प्रोडक्ट टूटा हुआ या फीचर काम न करना तो उस प्रोडक्ट को न खरीदें।
कई बार स्कैमर्स प्रोडक्ट की असली तस्वीरें दिखाकर नकली या पुराना मॉडल भेज देते हैं। इसलिए केवल फोटो देखकर निर्णय न लें। हमेशा प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, ब्रांड का नाम, वारंटी डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जांचें। अगर संभव हो तो ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से मिलान करें। बहुत कम दाम पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स अक्सर पुराने स्टॉक या नकली हो सकते हैं।
ई-कॉमर्स धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार होता है ग्राहकों से OTP या बैंक डिटेल्स लेना। याद रखें कि कोई भी असली कंपनी कभी भी आपसे फोन या मैसेज पर OTP या कार्ड डिटेल्स नहीं मांगेगी। अगर कोई व्यक्ति खुद को डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर बताकर OTP या बैंक जानकारी मांगता है, तो समझ लें कि यह फ्रॉड है। कभी भी OTP, CVV, पिन या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। ये जानकारी साझा करने का मतलब है कि आप खुद अपनी अकाउंट सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं।
जब भी आप ऑनलाइन कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदें, उसे डिलीवर होने पर अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बनाएं। इस वीडियो में पैकेज की सील, बॉक्स, प्रोडक्ट और उसकी कंडीशन साफ दिखनी चाहिए। अगर बाद में प्रोडक्ट नकली, टूटा हुआ या गलत निकला, तो यह वीडियो आपके पास सबूत की तरह काम करेगा। कई ई-कॉमर्स कंपनियां और बैंक रिफंड या रिप्लेसमेंट की प्रोसेस में ग्राहक से सबूत मांगते हैं। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
त्योहार सेल में अक्सर “70% छूट” या “बेस्ट डील ऑफ द ईयर” जैसे ऑफर्स दिखते हैं। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है वह सच न हो। स्कैमर्स नकली वेबसाइट या नकली लिंक बनाकर ग्राहकों को फंसाते हैं। हमेशा असली ई-कॉमर्स ऐप या वेबसाइट पर ही लॉगिन करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। डिस्काउंट को क्रॉस-चेक करें कि वही ऑफर ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य बड़े प्लेटफॉर्म पर भी मिल रहा है या नहीं।