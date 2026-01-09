Cyber Fraud से डर खत्म! एक सरकारी टूल जो आपके पैसे बचाएगा

इस ऐप से बचें फ्रॉड से

इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई तकनीकी पहलें और टूल्स लॉन्च किए हैं जो आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इनमें केंद्र सरकार का Sanchar Saathi App और मोबाइल टूल शामिल है, जिसे दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया है। इसके जरिए आप अपने फोन, IMEI नंबर, सिम सुरक्षा सेटिंग्स, धोखाधड़ी वाली कॉल/मैसेज रिपोर्ट करना और तुरंत सुरक्षा कदम उठा सकते हैं।