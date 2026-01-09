Cyber Fraud से डर खत्म! एक सरकारी टूल जो आपके पैसे बचाएगा

भारत की डिजिटल दुनिया तेजी से बढ़ रही है। बैंकिंग, UPI ट्रांज़ैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे काम अब हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन इसी के साथ साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल, SMS, फर्जी वेबसाइट्स और फिशिंग मैसेजेज के जरिए लोगों को बड़ी आसानी से चूना लगा देते हैं।
इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई तकनीकी पहलें और टूल्स लॉन्च किए हैं जो आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इनमें केंद्र सरकार का Sanchar Saathi App और मोबाइल टूल शामिल है, जिसे दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया है। इसके जरिए आप अपने फोन, IMEI नंबर, सिम सुरक्षा सेटिंग्स, धोखाधड़ी वाली कॉल/मैसेज रिपोर्ट करना और तुरंत सुरक्षा कदम उठा सकते हैं।
भारत सरकार ने Sanchar Saathi App और उससे जुड़ी साइबर सुरक्षा सुविधाएँ पेश की हैं, जिनका मकसद आपके मोबाइल और डाटा को धोखाधड़ी (Cyber Fraud) से सुरक्षित रखना है। यह ऐप दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत आता है और अब Google Play Store तथा App Store पर उपलब्ध है।
IMEI नंबर की जांच: आप अपने फोन का IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह असली है या चोरी/क्लोन नहीं। इससे दूसरा-हाथ फोन खरीदते समय धोखे से बचा जा सकता है।
यह टूल आपको बताता है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं। आप उन सिम्स की जानकारी देख सकते हैं और अनचाहे/अनाधिकृत सिम को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब आप सीधे ऐप में जाकर संदिग्ध कॉल, SMS या ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
Step 1: डाउनलोड करें Google Play Store या Apple App Store से Sanchar Saathi App डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर और OTP के ज़रिए ऐप में लॉगिन करें।
मेनू से ’IMEI Check’ चुनें और अपने डिवाइस का IMEI दर्ज करें। ‘Report Fraud’ या ‘Fraud Call/SMS’ सेक्शन में जाकर सभी जरूरी विवरण भरें।
फोन ‘Lost/Stolen Phone’ विकल्प से तुरंत शिकायत दर्ज करें। इन स्टेप्स के ज़रिए आप बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के घर बैठे ही ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं।