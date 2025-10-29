Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सAlert! 1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar Card के 3 रूल्स, वरना हो सकता बड़ा नुकसान

Alert! 1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar Card के 3 रूल्स, वरना हो सकता बड़ा नुकसान

1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम: Aadhaar कार्ड अब घर बैठे अपडेट होगा, PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य होगा और अपडेट फीस में बदलाव आएगा। जानें क्या हैं तीन बड़े बदलाव, क्या होगा असर और आपको क्या करना चाहिए।

Himani GuptaWed, 29 Oct 2025 05:39 PM
Aadhaar Card New Rules Applicable on 1st November:

अगर आपका भी Aadhaar कार्ड रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सिम कार्ड लेने तक तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से Aadhaar कार्ड से जुड़े तीन बड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। ये बदलाव सीधे हर आम आदमी पर असर डालेंगे, क्योंकि अब Aadhaar से जुड़ी कई सेवाओं का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।

घर बैठे ऑनलाइन अपडेट और नई फीस

इन नए नियमों के तहत Aadhaar कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करना आसान होगा, लेकिन इसके लिए नई फीस और प्रोसेस लागू की जा रही है। इतना ही नहीं, Aadhaar को PAN कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है अगर आपने समय पर लिंक नहीं किया, तो आपका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है।

1 नवंबर से तीन बड़े बदलाव

UIDAI का कहना है कि इन बदलावों का मकसद है Aadhaar को और सुरक्षित, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बनाना। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना Aadhaar अपडेट नहीं किया या PAN लिंक नहीं कराया, तो आगे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं वो तीन बड़े बदलाव, जो 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं और जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है।

1. ऑनलाइन अपडेट सुविधा: नाम, पता, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर

1 नवंबर से UIDAI यूजर्स को अनुमति दे रहा है कि वे अपने Aadhaar-कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे मुख्य डिटेल घर बैठे ऑनलाइन बदल सकें। इसके लिए अब Aadhaar enrolment केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी बशर्ते बायोमेट्रिक (उंगली/ऑइल आईरिस) परिवर्तन न करना हो। यह प्रक्रिया आसान होने जा रही है क्योंकि UIDAI अन्य सरकारी डेटाबेस (जैसे PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र) के साथ लिंक्ड वेरिफिकेशन करेगा जिससे दस्तावेज अपलोड करने या लंबी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता कम होगी।

आपको क्या होगा फायदा

अब एक्सट्रा यात्रा-खर्च, समय व दस्तावेजों की झंझट कम होगी। विवरण बदलाव सुरक्षित और तेज होंगे। बायोमेट्रिक अपडेट (उंगली व आईरिस) अभी भी केंद्र जाना होगा। साथ-ही सुनिश्चित करें कि आपके पास मोबाइल नंबर व E-mail पहले से लिंक हो।

2. PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य और PAN इनएक्टिव होने का जोखिम

नए रूल्स के अनुसार, मौजूदा PAN धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना Aadhaar-PAN लिंक करना होगा। अगर लिंक नहीं होगा, तो 1 जनवरी 2026 से उनका PAN निष्क्रिय (inoperative) हो सकता है। इसके साथ-ही नए PAN आवेदन करते समय Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य बन गया है।

लाभ

बैंकिंग एवं निवेश सेवाओं में PAN निष्क्रिय होने का मतलब होगा कि म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में लेन-देन रुक सकता है। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी पैन-कार्ड जैसी समस्याओं को कंट्रोल करेगा। लिंकिंग आज ही करें क्रेडिट व बैंकिंग में मुश्किलें आ सकती हैं।

3. अपडेट फीस

UIDAI ने अपने अपडेट फीस में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से निम्नलिखित बदलाव लागू हो चुके हैं: नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल/ई-मेल में बदलाव (डेमोग्राफिक अपडेट) centre में 75 रुपए। बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगर/आईरिस/फोटो) centre में 125 रुपए। बच्चों (5-7 व 15-17 वर्ष) के लिए बायो अपडेट अभी फ्री रखे गए। हॉम एंरोलमेंट शुल्क 700 रुपए (पहला व्यक्ति) व 350 रुपए (प्रति अतिरिक्त) तय हुआ।

इस बदलाव का आपके लिए क्या मतलब है?

इन तीन बदलावों का असर प्रत्येक Aadhaar-होल्डर पर सीधे पड़ सकता है। यदि आप समय से अपडेट नहीं करते,– या PAN लिंक नहीं करते–तो बैंकिंग, निवेश, टैक्स व डिजिटल सेवाओं में रुकावट आ सकती है।

क्या करें?

अपना Aadhaar विवरण (नाम, पता, मोबाइल) अभी जांच लें। तुरंत PAN-Aadhaar लिंक कर लें। फीस व अपडेट प्रक्रिया पहले पढ़ लें ताकि किसी तरह की अचानक समस्या ना हो। बैंक, म्युचुअल फंड या अन्य सेवा प्रदाता को अपना अपडेटेड Aadhaar व PAN जानकारी दें। इस तरह से आप नए नियमों के बीच सुरक्षित रहेंगे और अपनी पहचान व वित्तीय सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से ले सकेंगे।

