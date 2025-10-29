Alert! 1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar Card के 3 रूल्स, वरना हो सकता बड़ा नुकसान

1. ऑनलाइन अपडेट सुविधा: नाम, पता, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर

1 नवंबर से UIDAI यूजर्स को अनुमति दे रहा है कि वे अपने Aadhaar-कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे मुख्य डिटेल घर बैठे ऑनलाइन बदल सकें। इसके लिए अब Aadhaar enrolment केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी बशर्ते बायोमेट्रिक (उंगली/ऑइल आईरिस) परिवर्तन न करना हो। यह प्रक्रिया आसान होने जा रही है क्योंकि UIDAI अन्य सरकारी डेटाबेस (जैसे PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र) के साथ लिंक्ड वेरिफिकेशन करेगा जिससे दस्तावेज अपलोड करने या लंबी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता कम होगी।