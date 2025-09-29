SBI ग्राहक फौरन हो जाएं Alert: मोबाइल नंबर अपडेट के नाम पर खाली हो रहा बैंक अकाउंट, जानें कैसे बचें

बैंक ने दी चेतावनी

SBI ने साफ कहा है कि बैंक कभी भी ग्राहकों से मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए OTP या पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज या कॉल आता है, तो समझ लें कि यह धोखाधड़ी है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि ठग कैसे लोगों को फंसाते हैं, इस तरह के फ्रॉड से बचने के क्या उपाय हैं और अगर आप शिकार हो जाएं तो क्या करना चाहिए।