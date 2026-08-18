माता-पिता ध्यान दें! 30 सितंबर तक FREE में करा लें 5 और 15 साल के बच्चे का Aadhaar Update, बाद में देने पड़ेंगे पैसे

5 और 15 साल की उम्र में क्यों जरूरी है Biometric Update

बच्चों का Aadhaar अक्सर कम उम्र में बन जाता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चे के Aadhaar enrolment में मुख्य तौर पर उसकी फोटो और जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। UIDAI के मुताबिक जब बच्चा 5 साल और 15 साल का हो जाता है, तब उसके Fingerprints, दोनों Iris और Photo सहित सभी जरूरी बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चे का पुराना Aadhaar नंबर ही जारी रहता है।