माता-पिता ध्यान दें! 30 सितंबर तक FREE में करा लें 5 और 15 साल के बच्चे का Aadhaar Update, बाद में देने पड़ेंगे पैसे

अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और उसका Aadhaar बना हुआ है, तो यह खबर आपके काम की है। UIDAI के नियमों के मुताबिक जब बच्चा 5 साल की उम्र पूरी करता है और फिर 15 साल का होता है, तब Mandatory Biometric Update कराया जाता है। इसमें बच्चे की फोटो, उंगलियों के निशान और दोनों आंखों की Iris की जानकारी अपडेट की जाती है।
UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बीच तय शर्तों के तहत Mandatory Biometric Update फ्री है। इसके अलावा फिलहाल 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी Update पर लगने वाला चार्ज 30 सितंबर 2026 तक माफ किया गया है।
बच्चों का Aadhaar अक्सर कम उम्र में बन जाता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चे के Aadhaar enrolment में मुख्य तौर पर उसकी फोटो और जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। UIDAI के मुताबिक जब बच्चा 5 साल और 15 साल का हो जाता है, तब उसके Fingerprints, दोनों Iris और Photo सहित सभी जरूरी बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चे का पुराना Aadhaar नंबर ही जारी रहता है।
यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के बीच किए जाने वाले Mandatory Biometric Update के लिए UIDAI के नियमों में शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन 7 से 15 साल के बच्चों के लिए चार्ज 30 सितंबर 2026 तक FREE है।
बच्चों के लिए भी Aadhaar का इस्तेमाल अलग-अलग संस्थानों और सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों में हो सकता है। स्कूल या किसी शैक्षणिक संस्थान में पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह परीक्षा, स्कॉलरशिप या दूसरी सरकारी सुविधाओं के लिए भी आधार जरूरी है।
Mandatory Biometric Update के लिए बच्चे को Aadhaar Enrolment Centre जाना होगा। UIDAI के मुताबिक Aadhaar नंबर के साथ नजदीकी Aadhaar Enrolment Centre पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। नजदीकी सेंटर की जानकारी UIDAI के Bhuvan Aadhaar Portal के जरिए देखी जा सकती है।