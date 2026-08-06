LPG e-KYC Last Date: LPG यूजर्स के लिए अलर्ट! 16 अगस्त तक कर लें eKYC, वरना न मिलेगा सिलेंडर और न सब्सिडी का पैसा

LPG e-KYC Last Date:

अगर आपके घर में LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने LPG यूजर्स के लिए eKYC को पूरा कराने पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 अगस्त तक eKYC नहीं कराने वाले ग्राहकों को आगे चलकर गैस सिलेंडर बुकिंग और दूसरी सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया है, तो आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय इसे जल्द पूरा कर लेना बेहतर रहेगा।