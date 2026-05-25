Bharat Gas यूजर्स ध्यान दें! 30 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर और सब्सिडी

Bharat Gas Users Alert

अगर आप Bharat Gas का LPG कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। Bharat Petroleum की तरफ से ग्राहकों को eKYC पूरा करने की सलाह दी गई है, ताकि गैस कनेक्शन और LPG सब्सिडी बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। कंपनी ने साफ कहा है कि ग्राहकों को 30 जून 2026 से पहले अपना eKYC प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए।