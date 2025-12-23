मोबाइल यूजर्स सावधान! अपने फोन में जरूर चेक करें ये सेटिंग वरना उड़ जाएंगे सारे पैसे, अभी डायल करें ये नंबर

How to Stop Call Forwarding

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन जितना जरूरी बन चुका है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर आप इसकी कुछ अहम सेटिंग्स पर ध्यान नहीं देते। साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर आम मोबाइल यूजर्स को निशाना बना रहे हैं और अब उनका सबसे नया हथियार बना है Call Forwarding Fraud। हैरानी की बात यह है कि इस फ्रॉड में न तो आपको कोई लिंक क्लिक करना होता है और न ही OTP शेयर करना पड़ता है, फिर भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं।