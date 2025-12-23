मोबाइल यूजर्स सावधान! अपने फोन में जरूर चेक करें ये सेटिंग वरना उड़ जाएंगे सारे पैसे, अभी डायल करें ये नंबर

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन जितना जरूरी बन चुका है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर आप इसकी कुछ अहम सेटिंग्स पर ध्यान नहीं देते। साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर आम मोबाइल यूजर्स को निशाना बना रहे हैं और अब उनका सबसे नया हथियार बना है Call Forwarding Fraud। हैरानी की बात यह है कि इस फ्रॉड में न तो आपको कोई लिंक क्लिक करना होता है और न ही OTP शेयर करना पड़ता है, फिर भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं।
दरअसल, कई मामलों में देखा गया है कि यूजर के फोन में कॉल फॉरवर्डिंग जैसी सेटिंग बिना जानकारी के एक्टिव कर दी जाती है। इसके बाद बैंक, UPI या OTP से जुड़ी कॉल्स सीधे फ्रॉडस्टर के नंबर पर चली जाती हैं। यूजर को तब तक भनक भी नहीं लगती, जब तक अकाउंट खाली होने का मैसेज न आ जाए।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह फ्रॉड Airtel, Jio, BSNL और Vi जैसे सभी नेटवर्क पर हो सकता है। साइबर पुलिस और टेलीकॉम एक्सपर्ट्स भी लगातार मोबाइल यूजर्स को चेतावनी दे रहे हैं कि वे तुरंत अपने फोन की कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग चेक करें।
अगर आपने अभी तक यह सेटिंग नहीं देखी है, तो एक छोटी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन-सा नंबर डायल करके आप तुरंत कॉल फॉरवर्डिंग चेक कर सकते हैं, इसे कैसे बंद करें और अपने पैसे को साइबर ठगों से कैसे सुरक्षित रखें।
सभी नेटवर्क (Airtel, Jio, BSNL, Vi) के लिए एक जैसा कोड। अपने फोन के डायल पैड में टाइप करें: *#21# इसके बाद स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपकी कॉल Forward हो रही है या नहीं और किस नंबर पर जा रही है।
अगर Forwarding एक्टिव है, तो तुरंत यह कोड डायल करें: ##002# यह कोड सभी तरह की Call Forwarding को एक साथ बंद कर देता है। यही सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है।
1. किसी अनजान कॉल पर कभी भी कोड डायल न करें 2. महीने में एक बार *#21# से स्टेटस जरूर चेक करें 3. “KYC Update” या “SIM Block” कॉल से सावधान रहें 4. बैंक या UPI से जुड़ी दिक्कत हो तो पहले Call Forwarding चेक करें 5. किसी को भी फोन का OTP या स्क्रीन शेयर न करें