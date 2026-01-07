Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सGoogle Pay, PhonePe, Paytm यूजर्स ध्यान दें! UPI से जुड़ा नया नियम लागू, गलती की तो अकाउंट होगा ब्लॉक

Google Pay, PhonePe, Paytm यूजर्स ध्यान दें! UPI से जुड़ा नया नियम लागू, गलती की तो अकाउंट होगा ब्लॉक

UPI से जुड़ा नया नियम लागू हो चुका है, जिसके तहत लापरवाही या गलत जानकारी के कारण UPI अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। जानिए यह नियम क्या है, क्यों लाया गया है और इसका असर आम यूज़र्स पर कैसे पड़ेगा।

Himani GuptaJan 07, 2026 07:40 pm IST
1/8

UPI Big Rule Must Know

भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय माध्यम बन चुका UPI आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। सब्ज़ी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली बिल, स्कूल फीस और ट्रैवल बुकिंग तक हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब इसी UPI को लेकर एक नया और सख्त नियम लागू किया गया है, जिसकी जानकारी न होने पर यूजर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

2/8

इस वजह से होता है UPI ब्लॉक

इस नए नियम का सीधा असर UPI अकाउंट की सुरक्षा और वैधता से जुड़ा है। अगर कोई यूजर लापरवाही करता है, गलत या पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करता है, या जरूरी अपडेट्स को नजरअंदाज करता है, तो उसका UPI अकाउंट अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई लोगों को तब तक इसका पता नहीं चलता, जब तक उनका पेमेंट अचानक फेल न होने लगे।

3/8

UPI का नया नियम क्या है?

UPI से जुड़े नए नियम के तहत यह जरूरी किया गया है कि हर UPI अकाउंट एक सक्रिय, वैध और सही मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। अगर किसी यूज़र का मोबाइल नंबर इनएक्टिव है, बंद हो चुका है, या लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, तो उस नंबर से जुड़ी UPI ID को जोखिम भरा माना जाएगा। इसके अलावा, अगर बैंक या UPI सिस्टम को यह लगता है कि किसी अकाउंट से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं है, पहचान वेरिफिकेशन अधूरा है या यूजर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो उस अकाउंट पर पाबंदी लगाई जा सकती है।

4/8

यह नियम क्यों लाया गया?

इस नियम के पीछे सबसे बड़ा कारण है डिजिटल फ्रॉड और गलत लेन-देन को रोकना। कई मामलों में देखा गया है कि: - बंद मोबाइल नंबर किसी और को दोबारा मिल जाता है - उसी नंबर से जुड़ा UPI अकाउंट पुराना रहता है - नया यूजर अनजाने में पुराने बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी, गलत ट्रांजैक्शन और डेटा मिसयूज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए UPI सिस्टम को साफ और सुरक्षित रखने के लिए यह नियम लाया गया है।

5/8

आम यूजर पर इसका क्या असर पड़ेगा?

इस नए नियम का असर सीधे तौर पर हर UPI यूजर पर पड़ता है। UPI पेमेंट अचानक बंद हो सकता है अगर आपका अकाउंट नियमों के अनुरूप नहीं है, तो पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है।

6/8

UPI अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड हो सकता है

लगातार नियमों की अनदेखी करने पर UPI ID को अस्थायी या स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। Google Pay, PhonePe, Paytm सब पर असर यह नियम किसी एक ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी UPI प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। रोजमर्रा के काम रुक सकते हैं बिल पेमेंट, पैसे ट्रांसफर, ऑनलाइन खरीदारी सब कुछ प्रभावित हो सकता है।

7/8

UPI अकाउंट ब्लॉक होने से कैसे बचें?

अगर आप चाहते हैं कि आपका UPI अकाउंट सुरक्षित रहे, तो इन बातों का खास ध्यान रखें: ✔ बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखें ✔ मोबाइल नंबर बदला है तो तुरंत अपडेट करें ✔ समय-समय पर UPI का इस्तेमाल करते रहें ✔ UPI ऐप में प्रोफाइल और KYC पूरी रखें ✔ किसी अनजान लिंक या कॉल से UPI जानकारी शेयर न करें

8/8

कैसे पता करें कि आपका नंबर ब्लॉक हुआ है या नहीं?

इस वक्त कोई सार्वजनिक लिस्ट नहीं है जिससे आप सीधे जान सकें कि आपका नंबर ब्लॉक हुआ है या नहीं। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लक्षण देख रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए: लगातार UPI फेल हो रहा है, "Transaction under review" या "Could not process" जैसे मैसेज आ रहे हैं, QR कोड स्कैन करने पर भी पेमेंट नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक या UPI ऐप की हेल्पलाइन से संपर्क करें।

UPI