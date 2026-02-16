खतरे में FASTag यूजर्स! NHAI जैसा दिखने वाला ये नकली पोर्टल लूट रहा लोगों की कमाई, सरकार ने दी चेतवानी

सरकार की सलाह

I4C ने साफ कहा है कि नागरिक FASTag Annual Pass से जुड़ी सेवाएं केवल आधिकारिक NHAI वेबसाइट या अधिकृत बैंक की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ही लें। सिर्फ इसलिए किसी वेबसाइट पर भरोसा न करें क्योंकि वह Google सर्च में सबसे ऊपर दिख रही है। लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि किसी भी वेबसाइट पर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी डालने से पहले उसका लिंक ध्यान से जांच लें। वेबसाइट के URL में .gov.in होना चाहिए। अगर डोमेन अजीब लगे या स्पेलिंग गलत हो, तो तुरंत सावधान हो जाएं। इसके अलावा, QR कोड के जरिए पेमेंट करने से भी बचने को कहा गया है, खासकर अगर वेबसाइट संदिग्ध लगे।