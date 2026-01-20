FASTag यूजर्स अलर्ट! खराब टैग से कटेगा दोगुना टोल, बचने के लिए तुरंत करें ये मिनटों का काम

घर बैठे बनवाएं नया FASTag

अगर आपका FASTag काम नहीं कर रहा, फटा हुआ है, चिप खराब हो गई है या टैग ब्लैकलिस्ट दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। FASTag को रिप्लेस करवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे आप घर बैठे ऑनलाइन या नजदीकी बैंक/टोल प्लाजा से भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि FASTag किन कारणों से खराब होता है, इसे बदलवाने की जरूरत कब पड़ती है, रिप्लेसमेंट के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस कितनी लगती है और पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस क्या है।