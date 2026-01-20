FASTag यूजर्स अलर्ट! खराब टैग से कटेगा दोगुना टोल, बचने के लिए तुरंत करें ये मिनटों का काम

देशभर में टोल भुगतान को आसान और तेज बनाने के लिए FASTag को अनिवार्य किया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पर पहुंचते ही FASTag स्कैन नहीं होता, “Tag Read Error” दिखता है या फिर टैग पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ऐसे में न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि कई बार दोगुना टोल या कैश पेमेंट जैसी परेशानी भी झेलनी पड़ती है।
अगर आपका FASTag काम नहीं कर रहा, फटा हुआ है, चिप खराब हो गई है या टैग ब्लैकलिस्ट दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। FASTag को रिप्लेस करवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे आप घर बैठे ऑनलाइन या नजदीकी बैंक/टोल प्लाजा से भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि FASTag किन कारणों से खराब होता है, इसे बदलवाने की जरूरत कब पड़ती है, रिप्लेसमेंट के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस कितनी लगती है और पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस क्या है।
FASTag खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार टैग गाड़ी के शीशे पर गलत जगह लगा होता है, जिससे स्कैन नहीं हो पाता। लंबे समय तक धूप में रहने से या शीशा साफ करते समय टैग फट सकता है। कुछ मामलों में चिप डैमेज हो जाती है या FASTag अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाता है। इसके अलावा KYC अधूरी होने या बैंक द्वारा टैग ब्लैकलिस्ट किए जाने पर भी FASTag काम नहीं करता।
अगर टोल प्लाजा पर बार-बार टैग स्कैन फेल हो रहा है, टैग फटा हुआ दिख रहा है, ऐप में “Inactive/Blacklisted” स्टेटस आ रहा है या टोल कर्मचारी मैनुअल चार्ज ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि FASTag बदलवाने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में पुराने टैग से सफर करना आगे और ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है।
FASTag बदलवाने के लिए ज्यादा कागजी झंझट नहीं है। आमतौर पर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), वाहन मालिक का पहचान पत्र (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस), वही मोबाइल नंबर जो FASTag से जुड़ा है और कभी-कभी पुराना FASTag दिखाना होता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ज्यादातर जानकारी पहले से ही सिस्टम में होती है।
ऑनलाइन तरीका: अगर आपका FASTag किसी बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay आदि) से जारी हुआ है, तो उसी ऐप या वेबसाइट पर लॉग-इन करें। “Manage FASTag” या “Replace FASTag” विकल्प चुनें, कारण बताएं (Damaged/Not Working), पता कन्फर्म करें और मामूली फीस देकर ऑर्डर प्लेस कर दें। नया FASTag कुछ ही दिनों में आपके पते पर पहुंच जाएगा।
आमतौर पर FASTag रिप्लेसमेंट के लिए ₹100 से ₹200 तक चार्ज लिया जाता है। इसमें टैग की कीमत और कभी-कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पुराने FASTag का बचा हुआ बैलेंस नए टैग में ट्रांसफर हो जाता है।
अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस कम है तो FASTag को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में ड्राइवर टोल-फ्री सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसे में ड्राइवर को टोल प्लाजा पर नगद भुगतान करना होगा। NPCI ने टोल का पेमेंट आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए NETC प्रोग्राम शुरू किया कि FASTag सिस्टम पूरे देश में काम करे।