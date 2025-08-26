सावधान! Aadhaar-PAN में अलग है नाम और DOB तो अटक सकते कई काम, मिनटों में घर बैठे करें ठीक, जानें आसान तरीका

भारत में टैक्स फाइलिंग और बैंक से जुड़े कई कामों को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने PAN और Aadhaar की डिटेल्स का मिलना बहुत जरूरी है। कई बार छोटे-छोटे अंतर, जैसे नाम में स्पेलिंग की गलती या जन्मतिथि (DoB) में अगल जानकारी होने की वजह से PAN और Aadhaar लिंकिंग भी नहीं हो पाती है। mismatch सिर्फ linking को ही नहीं रोकता, बल्कि Income Tax Return (ITR) filing के दौरान भी गंभीर दिक्कतें पैदा करता है। साथ ही समय रहते ठीक नहीं होने पर PAN ‘inoperative’ हो सकता है।
अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके समाधान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके उपलब्ध कराए हैं। चाहे Aadhaar में गलती हो या PAN में, आप नाम, जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत विवरण को सही करके आराम से दोनों को लिंक कर सकते हैं।
अगर PAN कार्ड में आपका नाम Ravi K Sharma लिखा है और Aadhaar में Ravi Kumar Sharma, तो सिस्टम इसे mismatch मान लेगा। इसी तरह, जन्मतिथि (DoB) या gender की जानकारी अलग होने पर लिंकिंग भी नहीं हो पाती है। इस तरह के mismatch से (ITR) filing और बैंक से जुड़े कई काम में समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि PAN और Aadhaar दोनों में मौजूद जानकारी एक जैसी हो।
ITR फाइल करने के लिए PAN और Aadhaar का लिंक होना ज़रूरी है। mismatch होने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। अगर दोनों का linking असफल रहता है तो PAN नंबर invalid माना जाएगा। बैंक खाते, लोन प्रोसेस और निवेश से जुड़े काम PAN-Aadhaar mismatch की वजह से रुक सकते हैं। गलत डेटा का फायदा धोखेबाज भी उठा सकते हैं, इसलिए सही जानकारी दर्ज करना जरूरी है।
UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। Aadhaar नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। "Update Demographics" सेक्शन में नाम या DoB सुधारने का विकल्प चुनें। सही जानकारी भरें और वैध दस्तावेज (जैसे Birth Certificate, Passport) अपलोड करें। सबमिट करने के बाद आपको URN (Update Request Number) मिलेगा जिससे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
NSDL/UTIITSL पोर्टल खोलें। “Changes or Correction in PAN Data” पर क्लिक करें। PAN नंबर और सही जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज़ (Birth Certificate, Passport, Aadhaar) अपलोड करें। फीस (~₹110) ऑनलाइन जमा करें। फॉर्म सबमिट करने पर acknowledgment slip मिलेगी जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
नाम सुधार के लिए: पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट DoB सुधार के लिए: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट Identity Proof के लिए – आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
सबसे पहले सुनिश्चित करें कि PAN और Aadhaar दोनों में सही जानकारी दर्ज है। Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं। “Link Aadhaar” का विकल्प चुनें। PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम दर्ज करें। Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर भरें। OTP मिलेगा जिसे वेरिफाई करना होगा। सफल linking का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।