आपके Aadhaar से कोई और पैसे तो नहीं उड़ा रहा? सिर्फ 5 मिनट में मोबाइल से करें चेक, वरना होगा भारी नुकसान

आज डिजिटल पहचान दस्तावेज़ों में आधार कार्ड सबसे प्रमुख से स्वीकार किया जाने वाला प्रमाण है। बैंक खाते खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने, सरकारी सेवाओं से जुड़ने तक हर जगह आधार का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। हालांकि यह सुविधा सरलता प्रदान करती है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल (misuse) भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। जानें कैसे हो रहा यह नया फ्रॉड और कैसे आप इससे बचें:
हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने अनुभव किया है कि उनके नाम पर बिना उनकी जानकारी के लोन या क्रेडिट स्कोर से जुड़ी गतिविधियां हो रही हैं, जिसके पीछे धोखेबाज़ों द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स का उपयोग करने के मामले मिल रहे हैं। ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों को तब पता चलता है जब बैंक या क्रेडिट एजेंसियों से नोटिस प्राप्त होता है या उनके क्रेडिट रिकॉर्ड में किसी अज्ञात लोन का जिक्र दिखता है।
Aadhaar का उपयोग वित्तीय सेवाओं, कर्ज (loan) और बैंकिंग के लिए इंटरैक्शन में किया जाता है। इसलिए यदि किसी के पास आपके आधार कार्ड की डिटेल्स हैं, तो वह इसे अनधिकृत तरीकों से लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते आदि के लिए उपयोग कर सकता है। ऐसे फ्रॉड अक्सर तब उजागर होते हैं जब व्यक्ति को बैंक या क्रेडिट एजेंसी से नोटिस या सूचना प्राप्त होती है कि उसके नाम पर लोन या क्रेडिट असाइनमेंट हुआ है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं लिया होता।
सबसे भरोसेमंद तरीका है क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना। CIBIL, Equifax या Experian जैसी प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइटों पर जाकर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में देख सकते हैं। आवश्यक जानकारी भरें → उपयुक्त OTP वेरिफिकेशन करें → रिपोर्ट में अपने नाम से जुड़े सभी लोन, क्रेडिट कार्ड, और बैलेंस की जानकारी देखें। यदि रिपोर्ट में ऐसा कोई लोन दिखाई दे, जिसे आपने कभी लिया ही नहीं है, तो यह धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है।
आज बहुत से बैंक और वित्तीय संस्थान मोबाइल ऐप्स या ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिये भी ग्राहकों को अपने खाते और लोन स्टेटस की जानकारी देने की सुविधा देते हैं। बैंक ऐप/वेबसाइट में लॉग इन करें। Aadhaar OTP के साथ वेरिफिकेशन करें। देखें कि आपके नाम पर कौन-कौन से लोन एक्टिव हैं। यह तरीका काफी सरल और तेज है और इसे आप मिनटों में कर सकते हैं।
यदि जांच के दौरान कोई अनजान/फर्जी लोन दिखाई पड़े, तो तुरंत ये कार्य करें: - बैंक या कंपनी से संपर्क - RBI की आधिकारिक complaint portal पर शिकायत दर्ज करें - नजदीकी Cyber Crime सेल / पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करें समय रहते शिकायत दर्ज होने से न सिर्फ क्रेडिट स्कोर खराब होने से बचता है, बल्कि आर्थिक नुकसान रोकना भी आसान हो जाता है।
Aadhaar कार्ड की जानकारी किसी के साथ तभी साझा करें जब वह भरोसेमंद वेबसाइट, बैंक, सरकारी पोर्टल या KYC प्रक्रिया के लिए आधिकारिक माध्यम हो। - OTP केवल आधिकारिक संस्थाओं को दें - मोबाइल नंबर लिंकिंग नियमित रूप से चेक करें - Aadhaar को लॉक/अनलॉक फीचर का उपयोग करें यदि संभव छोटा-सा सावधानी का कदम भी बड़े धोखों से बचा सकता है।