Aadhaar फ्रॉड से बचना है तो QR कोड स्कैन कर सेकंडों में करें असली-नकली आधार कार्ड की पहचान

How to Check Real and Fake Aadhaar with Just QR

Aadhaar कार्ड पहचान का जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंकिंग से लेकर सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं से लेकर होटल चेक-इन तक हर जगह Aadhaar की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे-वैसे इससे जुड़े फ्रॉड और फर्जीवाड़े के मामले भी तेजी से सामने आने लगे हैं। कई बार लोग बिना चेक किए Aadhaar की कॉपी दे देते हैं या फर्जी कार्ड के जरिए ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी कि जो Aadhaar आपके सामने है, वह असली है या नकली।