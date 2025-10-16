पुराना नंबर हो गया है बंद तो ऐसे कराएं Aadhaar में नया मोबाइल नंबर अपडेट, ये है सबसे आसान तरीका

Aadhaar कार्ड आज के समय में बेहद अहम पहचान पत्र बन गया है बैंकिंग, सरकारी योजनाएं, KYC प्रक्रिया और ऑनलाइन सेवाओं में इसका उपयोग अनिवार्य है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपका मोबाइल नंबर, जो Aadhaar से लिंक है, खो जाता है या बंद हो जाता है। ऐसे समय में क्या करें यहां जानें:
आमतौर पर अपडेट प्रक्रिया में OTP भेजा जाता है, लेकिन जब आप उस मोबाइल नंबर तक पहुँच नहीं पाते, तो OTP प्राप्त करना संभव नहीं होता। ऐसे समय में “OTP के बिना Aadhaar में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऑफलाइन है जिसे अपनाकर आप नए मोबाइल नंबर को Aadhaar से लिंक कर सकते हैं। बिना OTP के Aadhaar मोबाइल नंबर कैसे अपडेट किया जा सकता है, किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, खर्च कितना होगा, कितना समय लगेगा आगे जानें सब:
Step 1: ध्यान दें कि यह प्रोसेस ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन केंद्र या Enrollment Center पर जाकर किया जाना होगा। UIDAI की वेबसाईट पर स्पष्ट लिखा है कि मोबाइल नंबर अपडेट ऑनलाइन संभव नहीं है जब आपके पास पुराना (रजिस्टर्ड) नंबर न हो।
आपको नजदीकी Aadhaar Seva Kendra जाना होगा। यहां आप Aadhaar अपडेट/correction फॉर्म भरेंगे, जिसमें नया मोबाइल नंबर लिखना होगा। फॉर्म के बाद, बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप वही व्यक्ति हैं। सत्यापन के बिना अपडेट स्वीकार नहीं किया जाता।
फॉर्म जमा करते समय आपको ₹50 सेवा शुल्क देना होगा। यह शुल्क मोबाइल नंबर अपडेट प्रक्रिया के लिए निर्धारित है। शुल्क का भुगतान आप केंद्र पर नकद या अन्य माध्यम से कर सकते हैं।
प्रक्रिया पूरी करने पर आपको एक Update Request Number (URN) दी जाएगी। इस URN के जरिए आप आगे अपडेट की स्थिति चेक कर सकते हैं। आमतौर पर अपडेट में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है।
पहले ऑनलाइन Center Locator सेवा का उपयोग कर नजदीकी Aadhaar Enrollment / Seva Kendra पता करें। फॉर्म भरते समय नया मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। यदि URN से कुछ दिन तक अपडेट नहीं हुआ, तो संबंधित केंद्र में संपर्क करें। अपडेट होने के बाद कुछ समय (24–48 घंटे) लग सकते हैं OTP सेवा चालू होने में।