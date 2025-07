अब Aadhaar में नाम, फोटो, एड्रेस बदलने के लिए चाहिए होंगे ये Documents, देख लें नई लिस्ट

Aadhaar नया बनवाने या अपडेट कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

UIDAI ने आधार के लिए चार प्रमुख प्रमाणों के लिए दस्तावेज तय किए हैं: - पहचान प्रमाण (Proof of Identity – POI) - पते का प्रमाण (Proof of Address – POA) - जन्म तिथि का प्रमाण (Proof of Date of Birth – DOB) -रिश्ते का प्रमाण (Proof of Relationship – POR)