अब Aadhaar के लिए नहीं चाहिए OTP! मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी ऐसे मिलेगा कार्ड

Ways to Get Aadhaar without OTP

अब तक अगर आपका मोबाइल नंबर Aadhaar से लिंक नहीं है, तो Aadhaar डाउनलोड करना या उससे जुड़े काम करना काफी मुश्किल होता था। हर बार OTP की जरूरत पड़ती थी, जो सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान मिल गया है। UIDAI ने ऐसे यूजर्स के लिए नए ऑप्शन दिए हैं, जिनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है या OTP नहीं मिल पाता। अब आप बिना OTP के भी Aadhaar कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी काम कर सकते हैं। जानें कैसे: