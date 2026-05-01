अब Aadhaar के लिए नहीं चाहिए OTP! मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी ऐसे मिलेगा कार्ड

अब तक अगर आपका मोबाइल नंबर Aadhaar से लिंक नहीं है, तो Aadhaar डाउनलोड करना या उससे जुड़े काम करना काफी मुश्किल होता था। हर बार OTP की जरूरत पड़ती थी, जो सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान मिल गया है। UIDAI ने ऐसे यूजर्स के लिए नए ऑप्शन दिए हैं, जिनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है या OTP नहीं मिल पाता। अब आप बिना OTP के भी Aadhaar कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी काम कर सकते हैं। जानें कैसे:
UIDAI की नई सुविधा के तहत आप Aadhaar PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और Face Authentication जैसे फीचर का इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका मोबाइल नंबर खो गया है या लिंक नहीं है।
अब UIDAI ने कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हैं, जिनसे बिना OTP के भी Aadhaar से जुड़े काम किए जा सकते हैं। इसमें सबसे खास है PVC Aadhaar कार्ड ऑर्डर करना और Face Authentication का इस्तेमाल।
इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा और “Order Aadhaar PVC Card” ऑप्शन चुनना होगा। वहां आप अपना Aadhaar नंबर या Virtual ID डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं और पेमेंट करना होता है। ऑर्डर पूरा होने के बाद PVC Aadhaar कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है।
Face Authentication एक नया तरीका है, जिसमें आपकी पहचान आपके चेहरे से की जाती है। इसमें आपको कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाना होता है और सिस्टम उसे Aadhaar के डेटा से मैच करता है। इस फीचर की मदद से बिना OTP के भी आपकी पहचान वेरिफाई हो सकती है।
Step 1: अगर आपको तुरंत Aadhaar की डिजिटल कॉपी चाहिए, तो Face Authentication एक आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको Aadhaar की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप खोलने के बाद “Download Aadhaar” का ऑप्शन चुनें।
इसके बाद आपको अपना Aadhaar नंबर, EID या VID डालना होगा। फिर ऐप आपसे कैमरा एक्सेस मांगेगी, जिसे आपको Allow करना होगा। अब आपको कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाना होगा ताकि आपकी पहचान वेरिफाई हो सके। जैसे ही आपका फेस सही तरीके से स्कैन हो जाता है, आपका Aadhaar PDF तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हुए Aadhaar PDF का पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर (CAPITAL में) और आपके जन्म साल को जोड़कर बनता है।