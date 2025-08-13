Aadhaar Card पर लगी ‘बेकार’ फोटो अब सिर्फ 100 रुपये में होगी चेंज, ये है सबसे आसान बदलने का तरीका

अगर आपके Aadhaar Card में भी आपकी पुरानी या बेकार फोटो लगी है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। UIDAI ने आधार में फोटो अपडेट करने के लिए एक सरल और किफायती प्रोसेस बनाया है। आपको सीधे अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Enrolment/Correction Centre) पर जाना होता है, जहां सिर्फ कुछ रुपये का का मामूली शुल्क देकर आप अपनी तस्वीर बदलवा सकते हैं।
आधार कार्ड में फोटो चेंज करने का कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपका नया फोटो वहीं लाइव क्लिक किया जाता है।
UIDAI ने हाल ही में आधार अपडेट कराने के चार्ज तय किए है। जिसमें फोटो अपडेट पर 100 रुपये (इसके अलावा GST लागू हो सकता है) का शुल्क लगेगा। इसे केंद्र पर भुगतान करना होता है।
आधार में फोटो बदलवाने के लिए आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, केवल आधार कार्ड ही ले कर जाएं। अपडेट होने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसके बाद आप ऑनलाइन अपना अपडेट किया हुआ e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।
Step 1: अपने पास का आधार सेंटर सर्च करें- सबसे पहले, UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (My Aadhaar → Locate Enrolment Center) से अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या सुधार केंद्र खोजें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं हो सकती, इसीलिए सीधे केंद्र जाना जरूरी है।
केंद्र पर जाकर “Enrolment/Correction Form” भरें यह फॉर्म UIDAI वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है या केंद्र पर मिलता है। इसे भरकर जमा करें। आपको अपनी बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस) से पहचान करानी पड़ सकती है।
आपका नया फोटो वहां मौजूद कर्मचारी लाइव कैमरे से क्लिक करेगा कोई व्यक्तिगत फोटो देने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करें। अब फॉर्म सबमिट करते समय आपको एक URN (Update Request Number) मिलता है इसे संभाल कर रखें क्योंकि यह आपके अपडेट की स्थिति ट्रैक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। आमतौर पर अपडेट में 30 दिन लगते हैं, लेकिन कभी-कभी 90 दिन भी हो सकते हैं।
अपडेट हो जाने पर आप UIDAI की वेबसाइट से अथवा mAadhaar ऐप से e-Aadhaar (updated photo सहित) डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए नाम के पहले चार वर्ड्स और DOB का उपयोग होता है।