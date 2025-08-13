Aadhaar Card पर लगी ‘बेकार’ फोटो अब सिर्फ 100 रुपये में होगी चेंज, ये है सबसे आसान बदलने का तरीका

Aadhaar Card Photo Update

अगर आपके Aadhaar Card में भी आपकी पुरानी या बेकार फोटो लगी है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। UIDAI ने आधार में फोटो अपडेट करने के लिए एक सरल और किफायती प्रोसेस बनाया है। आपको सीधे अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Enrolment/Correction Centre) पर जाना होता है, जहां सिर्फ कुछ रुपये का का मामूली शुल्क देकर आप अपनी तस्वीर बदलवा सकते हैं।