Big Aadhaar update know how much fee you have to pay now to change photo in Aadhaar Card check easiest process Aadhaar Card पर लगी ‘बेकार’ फोटो अब सिर्फ 100 रुपये में होगी चेंज, ये है सबसे आसान बदलने का तरीका
Aadhaar Card पर लगी ‘बेकार’ फोटो अब सिर्फ 100 रुपये में होगी चेंज, ये है सबसे आसान बदलने का तरीका

अगर आपके Aadhaar Card पर लगी फोटो आपको पसंद नहीं है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। यहां हम आपको आधार कार्ड की फोटो बदलने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बता रहे हैं:

Himani GuptaWed, 13 Aug 2025 05:10 PM
Aadhaar Card Photo Update

अगर आपके Aadhaar Card में भी आपकी पुरानी या बेकार फोटो लगी है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। UIDAI ने आधार में फोटो अपडेट करने के लिए एक सरल और किफायती प्रोसेस बनाया है। आपको सीधे अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Enrolment/Correction Centre) पर जाना होता है, जहां सिर्फ कुछ रुपये का का मामूली शुल्क देकर आप अपनी तस्वीर बदलवा सकते हैं।

Aadhaar में फोटो बदलने का कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है

आधार कार्ड में फोटो चेंज करने का कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपका नया फोटो वहीं लाइव क्लिक किया जाता है।

100 रुपये का लगेगा चार्ज

UIDAI ने हाल ही में आधार अपडेट कराने के चार्ज तय किए है। जिसमें फोटो अपडेट पर 100 रुपये (इसके अलावा GST लागू हो सकता है) का शुल्क लगेगा। इसे केंद्र पर भुगतान करना होता है।

फोटो बदलने के चाहिए होंगे ये डाक्यूमेंट्स

आधार में फोटो बदलवाने के लिए आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, केवल आधार कार्ड ही ले कर जाएं। अपडेट होने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसके बाद आप ऑनलाइन अपना अपडेट किया हुआ e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।

Aadhaar Card में फोटो अपडेट करने का प्रोसेस

Step 1: अपने पास का आधार सेंटर सर्च करें- सबसे पहले, UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (My Aadhaar → Locate Enrolment Center) से अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र या सुधार केंद्र खोजें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं हो सकती, इसीलिए सीधे केंद्र जाना जरूरी है।

Step 2: फॉर्म भरें और जमा करें

केंद्र पर जाकर “Enrolment/Correction Form” भरें यह फॉर्म UIDAI वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है या केंद्र पर मिलता है। इसे भरकर जमा करें। आपको अपनी बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस) से पहचान करानी पड़ सकती है।

Step 3: लाइव फोटो क्लिक

आपका नया फोटो वहां मौजूद कर्मचारी लाइव कैमरे से क्लिक करेगा कोई व्यक्तिगत फोटो देने की जरूरत नहीं है।

Step 4: पेमेंट करें और Update Request Number (URN) प्राप्त करें

इसके बाद 100 रुपये का पेमेंट करें। अब फॉर्म सबमिट करते समय आपको एक URN (Update Request Number) मिलता है इसे संभाल कर रखें क्योंकि यह आपके अपडेट की स्थिति ट्रैक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। आमतौर पर अपडेट में 30 दिन लगते हैं, लेकिन कभी-कभी 90 दिन भी हो सकते हैं।

अपडेट हो जाने के बाद e-Aadhaar डाउनलोड करें

अपडेट हो जाने पर आप UIDAI की वेबसाइट से अथवा mAadhaar ऐप से e-Aadhaar (updated photo सहित) डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए नाम के पहले चार वर्ड्स और DOB का उपयोग होता है।

