बस एक e-Aadhaar App से मिनटों में बदलेगा Aadhaar में एड्रेस, नाम, फोन नंबर; जानें सबसे आसान तरीका

e-Aadhaar App Will Change Aadhaar Update Process

आज के डिजिटल युग में आपका Aadhaar Card सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंकिंग, सब्सिडी, मोबाइल कनेक्शन सब के लिए जरूरी है। अब UIDAI ने इस परेशानी को समझते हुए एक नया मोबाइल-ऐप e-Aadhaar तैयार करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम, जन्म-तिथि जैसी जानकारी सीधे अपने स्मार्टफोन से अपडेट कर सकेंगे बिना enrolment-centre की यात्रा के।