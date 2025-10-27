Hindustan Hindi News
बस एक e-Aadhaar App से मिनटों में बदलेगा Aadhaar में एड्रेस, नाम, फोन नंबर; जानें सबसे आसान तरीका

UIDAI जल्द लॉन्च करने वाला है e-Aadhaar ऐप जो आपके आधार कार्ड की एड्रेस, फोन नंबर व अन्य जानकारी को मिनटों में अपडेट करेगा दफ्तर जाने की जरूरत खत्म। जानें कब आएगा और कैसे काम करेगा।

Himani GuptaMon, 27 Oct 2025 05:02 PM
e-Aadhaar App Will Change Aadhaar Update Process

आज के डिजिटल युग में आपका Aadhaar Card सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंकिंग, सब्सिडी, मोबाइल कनेक्शन सब के लिए जरूरी है। अब UIDAI ने इस परेशानी को समझते हुए एक नया मोबाइल-ऐप e-Aadhaar तैयार करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम, जन्म-तिथि जैसी जानकारी सीधे अपने स्मार्टफोन से अपडेट कर सकेंगे बिना enrolment-centre की यात्रा के।

e-Aadhaar कब आएगा

इसका मतलब है कि घर बैठे, कुछ ही मिनटों में आपका आधार अपडेट हो सकता है, प्रक्रिया आसान होगी और पहचान सुरक्षा भी बढ़ेगी। जाने इस ऐप में क्या-क्या खास है, कब तक आएगा और इससे आपको कितना फायदा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, नया e-Aadhaar ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर 2025 के अंत तक जारी किया जाएगा।

नए e-Aadhaar से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

सेवा केन्द्र की लाइन में खड़ा होने की अब जरूरत नहीं। मिनटों में अपडेट होगा समय की बचत होगी। डिजिटल प्रक्रिया होने से पहचान धोखाधड़ी के खतरे कम होंगे। अपडेट जानकारी के कारण बैंक, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाएं आदि अधिक सहज होंगी।

e-Aadhaar App से Aadhaar अपडेट कैसे करें

Step 1: UIDAI ने अब Aadhaar Card अपडेट की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। पहले लोगों को छोटे-छोटे अपडेट जैसे नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आधार सेवा केंद्र या बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब आप यह काम e-Aadhaar App से घर बैठे ही कर सकते हैं। यह ऐप UIDAI का आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे आप Google Play Store या Apple App Store से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।

Step 2:

सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में e-Aadhaar App इंस्टॉल करना होगा। ऐप खोलते ही आपको “Update Aadhaar” का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें और अपना Aadhaar Number या Virtual ID (VID) डालें। फिर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे डालकर आप लॉगिन कर पाएंगे। अब आप उस जानकारी को चुन सकते हैं जिसे अपडेट करना है जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, या मोबाइल नंबर।

Step 3:

अगर आप Address Update करना चाहते हैं तो आपको नया पता टाइप करना होगा और उसका Valid Address Proof (जैसे बिजली का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि) अपलोड करना होगा। वहीं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए आपको नया नंबर दर्ज करना होगा और OTP से वेरिफाई करना होगा। सभी डिटेल्स सही भरने के बाद “Submit” पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट UIDAI के वेरिफिकेशन प्रोसेस में चली जाएगी।

Step 4:

UIDAI की टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद अपडेट की मंजूरी देती है। मंजूरी मिलते ही आपको SMS या ईमेल के ज़रिए अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। आम तौर पर यह प्रोसेस 3 से 5 कार्य दिवस में पूरी हो जाती है। अपडेट होने के बाद आप UIDAI की वेबसाइट या e-Aadhaar App से अपना नया e-Aadhaar Card डाउनलोड कर सकते हैं।

Step 5:

अब Aadhaar अपडेट के लिए लाइन में लगने या सेंटर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने मोबाइल पर e-Aadhaar App डाउनलोड करें और कुछ ही मिनटों में अपना Aadhaar अपडेट करें वो भी बिना किसी झंझट और बिना किसी एजेंट के।

