1 जुलाई से बदल रहा Aadhaar से जुड़ा बड़ा नियम, अब इस डिटेल को अपडेट करने में नहीं लगेंगे 75 रुपए, होगा बिलकुल FREE

Aadhaar Rule Change From 1st July:

अगर आपके आधार कार्ड में Email ID जुड़ी नहीं है या पुरानी Email बदलना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। UIDAI ने आधार धारकों को बड़ी राहत देते हुए Email Update पर लगने वाला चार्ज टेम्पररी खत्म करने का फैसला किया है। अब 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीनों तक आधार में Email ID जोड़ने या अपडेट करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी।