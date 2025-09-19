Big Aadhaar Alert soon you can update address phone number DOB in Aadhaar while sitting a home check online process आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, e-Aadhaar App से घर बैठे होगा अपडेट, मिनटों में बदलेगा फोन नंबर, एड्रेस, DOB
Hindi Newsफोटोगैजेट्सआधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, e-Aadhaar App से घर बैठे होगा अपडेट, मिनटों में बदलेगा फोन नंबर, एड्रेस, DOB

आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, e-Aadhaar App से घर बैठे होगा अपडेट, मिनटों में बदलेगा फोन नंबर, एड्रेस, DOB

UIDAI जल्द भारत में e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे आधार अपडेट कर पाएंगे। इस ऐप से जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स कुछ ही मिनटों में बदलना संभव होगा।

Himani GuptaFri, 19 Sep 2025 12:25 PM
e-Aadhaar App Launch Soon

Aadhaar आज भारत में हर नागरिक की डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक, हर जगह Aadhaar की जरूरत पड़ती है। अब तक अगर Aadhaar में कोई भी डिटेल बदलनी होती थी जैसे जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर तो लोगों को आधार केंद्र जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था और हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब UIDAI (Unique Identification Authority of India) इस परेशानी को खत्म करने की तैयारी में है।

घर बैठे अपडेट कर सकेंगे ये चीजें

UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है, जो पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस ऐप के आने के बाद नागरिक अपने Aadhaar की अहम जानकारियों को घर बैठे और तुरंत अपडेट कर सकेंगे।

Date of Birth, Address और Phone Number घर बैठे हो सकेंगे अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप में शुरुआत में तीन मुख्य डिटेल्स Date of Birth, Address और Phone Number को अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। इस कदम से न सिर्फ आधार धारकों को सुविधा होगी बल्कि Aadhaar से जुड़ी अपडेट प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित हो जाएगी। आइए जानते हैं e-Aadhaar App के संभावित फीचर्स और इसके फायदे।

e-Aadhaar App क्या होगा?

e-Aadhaar App UIDAI का नया डिजिटल इनिशिएटिव होगा जिसे Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐप का उद्देश्य Aadhaar अपडेट को आसान, सुरक्षित और तेज़ बनाना है।

e-Aadhaar App से कौन-कौन सी डिटेल्स अपडेट होंगी?

लॉन्च के समय इस ऐप से Aadhaar में तीन अहम जानकारियां अपडेट करने की सुविधा मिलेगी: जन्मतिथि (Date of Birth) पता (Address) मोबाइल नंबर (Phone Number) आगे चलकर UIDAI और भी ऑप्शन जैसे ईमेल आईडी या फोटो अपडेट करने की सुविधा भी जोड़ सकता है।

e-Aadhaar App के संभावित फायदे

e-Aadhaar App के आने के बाद समय की बचत होगी सेंटर पर जाने की जरूरत खत्म होगी। सबकुछ मोबाइल ऐप से किया जा सकेगा। अपडेट मिनटों में संभव होगा। UIDAI का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होने से डाटा सुरक्षित रहेगा।

