आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, e-Aadhaar App से घर बैठे होगा अपडेट, मिनटों में बदलेगा फोन नंबर, एड्रेस, DOB

e-Aadhaar App Launch Soon

Aadhaar आज भारत में हर नागरिक की डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक, हर जगह Aadhaar की जरूरत पड़ती है। अब तक अगर Aadhaar में कोई भी डिटेल बदलनी होती थी जैसे जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर तो लोगों को आधार केंद्र जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था और हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब UIDAI (Unique Identification Authority of India) इस परेशानी को खत्म करने की तैयारी में है।