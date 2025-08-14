खुशखबरी! e-Aadhaar App से अब घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा नाम, पता, मोबाइल नंबर; जानिए कैसे

UIDAI जल्द ही लॉन्च कर रहा है अपना नया e-Aadhaar मोबाइल ऐप, जिससे आप अपना नाम, पता, फोन नंबर और जन्मतिथि सीधे अपने स्मार्टफोन से अपडेट कर सकेंगे। अब आधार अपडेट के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
इस ऐप की सबसे खास बात है इसके अंदर मौजूद Face ID, AI वेरिफिकेशन, और QR-कोड आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली से मिलकर इसे तेज, भरोसेमंद और आधुनिक बनाते हैं। UIDAI के CEO के अनुसार, इस ऐप की मदद से आधार कार्ड की पहुंच आसान और धोखाधड़ी का जोखिम न्यूनतम होगा।
QR कोड आधारित पहचान: ऐप के जरिए आप डिजिटल या मास्क्ड आधार साझा कर सकते हैं फोटोकॉपी की जरूरत खत्म।
पासवर्ड या OTP की जगह आपके चेहरे से ही ऐप में लॉगइन हो सकेगा तेज और सुरक्षित। नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अब ऐप में कुछ टैप में अपडेट हो जाएंगे फ़ोरम भरना और कागज़ नहीं।
नवंबर 2025 से केवल बायोमेट्रिक अपडेट्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) के लिए ही आधार केंद्र जाना पड़ेगा। बाकी सभी अपडेट्स ऐप से ही हो सकते हैं। नवंबर 2025 से यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। यूजर्स को केवल एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) की जरूरत होगी, जिसके जरिए वे घर बैठे ही अपने आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो व्यस्त शेड्यूल के कारण आधार सेंटर नहीं जा पाते हैं।
इस नई प्रक्रिया से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा जहां आधार सेंटर तक पहुंचना मुश्किल है। साथ ही, डिजिटल प्रक्रिया होने से धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी।
अभी के नियम के तहत, अगर कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड में बदलाव करना चाहता है चाहे वह नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर ही क्यों न हो तो उसे अनिवार्य रूप से आधार केंद्र जाना पड़ता है। हर तरह के अपडेट के लिए फिजिकल विजिट जरूरी है।
हालांकि, कुछ विशेष मामलों में, जैसे बायोमेट्रिक जानकारी या आइरिस स्कैन बदलवाना, भविष्य में भी आधार केंद्र जाना होगा। लेकिन सामान्य अपडेट्स, जैसे पता या मोबाइल नंबर बदलना, अब नए सिस्टम के जरिए घर बैठे हो सकेगा। यह बदलाव न केवल समय बचाएगा बल्कि यूजर्स को बार-बार केंद्र जाने की परेशानी से भी राहत देगा।