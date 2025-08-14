खुशखबरी! e-Aadhaar App से अब घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा नाम, पता, मोबाइल नंबर; जानिए कैसे

कब तक जाना पड़ेगा सेंटर?

नवंबर 2025 से केवल बायोमेट्रिक अपडेट्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) के लिए ही आधार केंद्र जाना पड़ेगा। बाकी सभी अपडेट्स ऐप से ही हो सकते हैं। नवंबर 2025 से यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। यूजर्स को केवल एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) की जरूरत होगी, जिसके जरिए वे घर बैठे ही अपने आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो व्यस्त शेड्यूल के कारण आधार सेंटर नहीं जा पाते हैं।