Aadhaar से जुड़े फ्रॉड से बचना है तो घर बैठे फौरन करें ये 2 मिनट का काम, कोई नहीं कर पाएगा गलत इस्तेमाल

आज के समय में Aadhaar सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंकिंग, सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसे-जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इससे जुड़े फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। Aadhaar से जुड़े फ्रॉड से बचने के लिए अब घर बैठे ही 2 मिनट में अपनी डिटेल्स सुरक्षित कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं:
इसी समस्या को देखते हुए UIDAI ने Aadhaar में एक खास सिक्योरिटी फीचर दिया है Lock/Unlock और Biometric Lock। इस फीचर की मदद से आप अपने Aadhaar नंबर और उससे जुड़े बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस को लॉक कर सकते हैं। जब आपका Aadhaar लॉक होता है, तो कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता। अच्छी बात ये है कि आप जब चाहें इसे अनलॉक कर सकते हैं और काम पूरा होने के बाद फिर से लॉक कर सकते हैं।
Aadhaar Lock/Unlock एक सिक्योरिटी फीचर है, जो यूजर्स को यह कंट्रोल देता है कि उनका Aadhaar कब और कैसे इस्तेमाल होगा। जब आप अपना Aadhaar लॉक कर देते हैं, तो कोई भी एजेंसी या व्यक्ति आपके Aadhaar नंबर से आपकी पहचान वेरिफाई नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि आपका डेटा बिना आपकी अनुमति के इस्तेमाल नहीं हो सकता, जिससे फ्रॉड का खतरा काफी कम हो जाता है।
इसके लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां “My Aadhaar” सेक्शन में जाकर Lock/Unlock का ऑप्शन चुनें। इसके बाद आपको अपना Aadhaar नंबर डालना होगा और OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। वेरिफिकेशन के बाद आप Aadhaar लॉक कर सकते हैं और आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा।
अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो mAadhaar App का इस्तेमाल कर सकते हैं। App में लॉगिन करने के बाद “Services” सेक्शन में जाएं और Lock/Unlock का ऑप्शन चुनें। इसके बाद OTP डालकर आप आसानी से अपना Aadhaar या बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर सकते हैं।
अगर आपको किसी काम के लिए Aadhaar इस्तेमाल करना है, तो आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए UIDAI वेबसाइट या mAadhaar App में जाकर Unlock ऑप्शन चुनना होगा। यहां आपको OTP या VID (Virtual ID) की मदद से वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आपका Aadhaar अनलॉक हो जाएगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
Aadhaar का एक खास फीचर यह है कि आप इसे कुछ समय के लिए ही अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है, यह फिर से अपने आप लॉक हो जाता है। इससे आपकी सिक्योरिटी और भी मजबूत हो जाती है। अगर आप Aadhaar का इस्तेमाल बैंक, सरकारी योजना या किसी भी वेरिफिकेशन में करते हैं, तो यह फीचर आपके लिए जरूरी है।