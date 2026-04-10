Aadhaar से जुड़े फ्रॉड से बचना है तो घर बैठे फौरन करें ये 2 मिनट का काम, कोई नहीं कर पाएगा गलत इस्तेमाल

Biometric Lock का फायदा

इसी समस्या को देखते हुए UIDAI ने Aadhaar में एक खास सिक्योरिटी फीचर दिया है Lock/Unlock और Biometric Lock। इस फीचर की मदद से आप अपने Aadhaar नंबर और उससे जुड़े बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस को लॉक कर सकते हैं। जब आपका Aadhaar लॉक होता है, तो कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता। अच्छी बात ये है कि आप जब चाहें इसे अनलॉक कर सकते हैं और काम पूरा होने के बाद फिर से लॉक कर सकते हैं।