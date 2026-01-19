सावधान! DigiLocker जैसा दिखने वाला App उड़ा सकता है आपकी सारी कमाई, ऐसे रखें खुद को सेफ; वरना खाली होगा बैंक अकाउंट

ऐसे किया जा रहा DigiLocker Apps Scam

जब यूजर इन Apps को डाउनलोड करता है, तो शुरूआत में ही ये Suspicious Permissions मांगते हैं SMS Access, Call Logs, Screen Recording आदि जो कि एक साधारण डॉक्यूमेंट स्टोरिंग ऐप के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं हैं। धोखेबाज फिर Aadhaar, PAN या फोन नंबर की “Verification” की मांग करते हैं और बाद में ये OTP पढ़ने, Banking pages को fake तरीके से दिखाने, और Account से पैसे Unauthorized तरीके से ट्रांसफर करने जैसे खतरनाक काम करते हैं। कई लोगों ने देखा है कि पैसे उसी दिन या कुछ ही मिनटों में उनके अकाउंट से गायब हो गए। यही वजह है कि अब हर Android यूजर को सतर्क रहने और Official Sources से ही Apps डाउनलोड करने की जरूरत है।