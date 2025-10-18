अब जितना मर्जी चलाएं इंटरनेट, खत्म नहीं होगा डेटा; फ्री नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार भी

यह प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में Sony LIV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में JioHotstar Mobile और ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में JioHotstar Mobile और ViMTV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में JioHotstar Mobile (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में JioHotstar Mobile (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं।
यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को Unlimited Data मिलता है। प्लान में Netflix (TV + Mobile) (84 दिनों के लिए) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इस प्लान के ग्राहक Unlimited 5G Data ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं। (नोट- कुछ प्लान चुनिंदा सर्कल में उपलब्ध हैं। आप वीआई की वेबसाइट या ऐप से चेक कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से अनलिमिडेट डेटा प्रीपेड प्लान्स उपलब्ध हैं।)