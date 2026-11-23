स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर पर ध्यान देते हैं, लेकिन फोन की डिस्प्ले भी उतनी ही जरूरी होती है। खासकर अगर आप मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या गेम खेलते हैं, तो अच्छी स्क्रीन आपके अनुभव को बेहतर बना सकती है। ऐसे में सैमसंग के AMOLED डिस्प्ले वाले फोन खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है। Samsung के इन फोन्स में AMOLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर मिलते हैं।
इस लिस्ट में Samsung Galaxy A26, Galaxy M47, Galaxy M36, Galaxy A17, Galaxy F70 और Galaxy M17 शामिल हैं। इनकी कीमत 12,499 रुपये से शुरू होकर 24,999 रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं इन सभी स्मार्टफोन की कीमत और खासियत।
लिस्ट में Samsung Galaxy A26 सबसे महंगे ऑप्शन में से एक है। इसकी कीमत 24,999 रुपये है। फोन में 6.7 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन पर Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा भी दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा भी मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी एक खास बात IP67 रेटिंग है। इससे फोन को धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है।
Samsung Galaxy M47 की कीमत 24,999 रुपये है। फोन में 6.7 इंच की 120Hz Super AMOLED स्क्रीन दी गई है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1,400 निट्स तक बताई गई है, जिससे बाहर तेज रोशनी में भी स्क्रीन देखने में मदद मिल सकती है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। इसके साथ 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 6,000mAh की बैटरी मिलती है।
अगर आप 25 हजार रुपये खर्च नहीं करना चाहते, तो Samsung Galaxy M36 देख सकते हैं। इसकी कीमत 14,999 रुपये है। इस फोन में 6.7 इंच की 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले मिलती है। स्क्रीन पर Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा दी गई है। फोन में Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है। कैमरे के लिए इसमें 50MP का मेन सेंसर OIS के साथ दिया गया है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया गया है।
Samsung Galaxy A17 की कीमत 18,999 रुपये है। इसमें 6.7 इंच की FHD+ Super AMOLED स्क्रीन दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स तक है और स्क्रीन पर Gorilla Glass Victus की सुरक्षा मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है। इसके रियर कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा OIS के साथ, 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
Samsung Galaxy F70 की कीमत 19,999 रुपये है। इस फोन की खासियत इसका स्लिम डिजाइन है। इसकी मोटाई 7.5mm और वजन करीब 192 ग्राम बताया गया है। इसमें 6.7 इंच की FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन में Exynos 1330 प्रोसेसर दिया गया है। इसके पीछे 50MP का मेन कैमरा OIS के साथ मिलता है। इसके साथ 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
AMOLED डिस्प्ले वाले फोन में आपको चमकदार रंग और गहरा ब्लैक कलर देखने को मिलता है, जिससे फोटो और वीडियो ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। AMOLED स्क्रीन पर फिल्में और वेब सीरीज देखने का अनुभव शानदार रहता है। वहीं AMOLED डिस्प्ले में तेज धूप के दौरान भी स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट और तस्वीरों को पढ़ना आसान होता है। इसके अलावा, 90Hz या 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और फोन चलाने का अनुभव भी ज्यादा स्मूद हो जाता है।