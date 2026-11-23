1. Samsung Galaxy A26

लिस्ट में Samsung Galaxy A26 सबसे महंगे ऑप्शन में से एक है। इसकी कीमत 24,999 रुपये है। फोन में 6.7 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन पर Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा भी दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा भी मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी एक खास बात IP67 रेटिंग है। इससे फोन को धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है।