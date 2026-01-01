2026 में बार-बार Recharge का झंझट खत्म, पूरे 365 दिन टेंशन फ्री रखेंगे ये 15 प्लान, लिस्ट

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2.5GB डेटा यानी कुल 912GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। बता दें कि पहले इस प्लान में डेली 2GB डेटा मिलता था, लेकिन ऑफर के तहत प्लान में इस समय डेली 2.5GB डेटा दिया जा रहा है। ऑफर 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है, जो 31 जनवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 6.57 रुपये आएगा।
बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए 365 दिन चलने वाला प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2799 रुपये है। यह प्लान आज (26 दिसंबर) से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गया है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 7.66 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 3GB डेटा (यानी कुल 1095GB) और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 7.66 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, इस प्लान के ग्राहकों को जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। जियो की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान के ग्राहकों को 90 दिनों के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिलेगा। ऑफर की डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, इस प्लान के ग्राहकों को FanCode सब्सक्रिप्शन के साथ जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। इस प्लान के ग्राहकों को 90 दिनों के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 10.95 रुपये आएगा।
यह एयरटेल का कॉल और एसएमएस ओनली प्लान है, इसमें डेटा नहीं मिलता है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में फ्री हैलोट्यून्स, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट और परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 5.06 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस और कुल 30GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री हैलोट्यून्स, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट और परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 6.16 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस, अपोलो 24/7 सर्किल और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, डिज्नी+ हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन, स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस, अपोलो 24/7 सर्किल और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 10.95 रुपये आएगा।
यह वीआई का वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है। यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस और कुल 30GB डेटा मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 6.16 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.86 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में JioHotstar सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 10.13 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में Amazon Prime सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 10.40 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime Lite और JioHotstar सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 10.95 रुपये आएगा।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime Lite और 1 साल के लिए Vi Movies & TV Super सब्सक्रिप्शन (20 OTTs), हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 13.69 रुपये आएगा।